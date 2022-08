Κόσμος

Φωτιές – Αμαζόνιος: Θλιβερό ρεκόρ 15ετίας

Δορυφορικές εικόνες εντόπισαν ταυτόχρονα 3.358 εστίες φωτιάς!

Ο αριθμός των πυρκαγιών στο βραζιλιάνικο τμήμα του Αμαζονίου έφθασε τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ακόμη ένα σημάδι της καταστροφής που συντελείται στο μεγαλύτερο τροπικό δάσος του κόσμου.

Δορυφορικές εικόνες εντόπισαν 3.358 εστίες φωτιάς τη Δευτέρα 22 Αυγούστου. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό σε μια ημέρα από τον Σεπτέμβριο του 2007, επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη αξιωματούχος του Εθνικού Ινστιτούτου Διαστημικών Μελετών (INPE) στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Ο αριθμός των πυρκαγιών είναι τρεις φορές υψηλότερος από εκείνον της 10ης Αυγούστου 2019, που χαρακτηρίστηκε «Ημέρα της Φωτιάς», επειδή αγρότες φέρονται να επιδόθηκαν σε συντονισμένες εμπρηστικές ενέργειες, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Σύμφωνα με τον Αλμπέρτο Σέτζερ, επικεφαλής του προγράμματος παρακολούθηση πυρκαγιών του ΙΝΡΕ, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι πύρινες εστίες της Δευτέρας προκλήθηκαν από συντονισμένους εμπρησμούς.

Ειδικοί αποδίδουν τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο στη δράση αγροτών, κτηνοτρόφων και κερδοσκόπων, οι οποίοι «καθαρίζουν» τη γη καίγοντας δέντρα.

Η περίοδος των πυρκαγιών στον Αμαζόνιο ξεκινά συνήθως τον Αύγουστο, όταν αρχίζει η ξηρασία. Από την αρχή του μήνα έχουν καταγραφεί 24.124 εστίες φωτιάς και ενδέχεται να είναι ο φετινός Αύγουστος να είναι ο χειρότερος επί προεδρίας του Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας επικρίνεται για την υποστήριξή του στην καταστροφή μέρους του Αμαζονίου προς όφελος της γεωργίας. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, τον Ιανουάριο του 2019, ο μέσος όρος της ετήσιας αποψίλωσης των δασών στο βραζιλιάνικο τμήμα του Αμαζονίου έχει αυξηθεί κατά 75% σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία.

Απευθυνόμενος στους επικριτές του από το εξωτερικό, ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας έγραψε χθες Πέμπτη σε ανάρτησή του στο Twitter: «Αν ήθελαν να τους ανήκει ένα όμορφο δάσος, θα έπρεπε να είχαν διατηρήσει αυτά στις χώρες τους… Ο Αμαζόνιος ανήκει και θα ανήκει πάντα στους Βραζιλιάνους».

