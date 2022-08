Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος: Η “γρίπη της ντομάτας”, ο κορονόϊός και τα μέτρα στα σχολεία

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ για την νέα λοίμωξη, την τέταρτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό και τα μέτρα στα σχολεία, προτείνοντας αντιγραφή του μοντέλου των ΗΠΑ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Παρασκευής ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, ο οποίος ερωτηθείς για την «γρίπη της ντομάτας», που εξαπλώνεται στην Ινδία, απάντησε πως «έχουμε πέσει στα μεθεόρτια του κορονοϊού και ότι γίνεται αμέσως γίνεται θέμα συζήτησης. Νομίζω θα πρέπει να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τα θέματα της υγείας. Οι ιώσεις υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό. Σπάνια κάνουν επιδημίες και ακόμη πιο σπάνια πανδημίας. Είδατε και με την ευλογιά των πιθήκων τους φόβους που υπήρχαν στην αρχή, ενώ τώρα έπεσαν οι τόνοι».

«Δεν κινδυνεύουμε από την «γρίπη της ντομάτας», αλλά από το κάπνισμα, αυτό πρέπει να μας ανησυχεί και να μας φοβίζει», επεσήμανε αναφέροντας τις συνέπειες στον πληθυσμό από το κάπνισμα, ενώ επεσήμανε πως «δεν πρέπει να φοβόμαστε ότι θα υπάρχουν αλλεπάλληλες επιδημίες με οτιδήποτε συμβαίνει, αλλά να ασχολούμαστε με τα σοβαρά».

Για τα σχολεία

«Πολύ σωστά η Επιτροπή δεν έχει δώσει ακόμη τις οδηγίες της, διότι θα ήθελε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο άνοιγμα των σχολείων. Έχουν άλλωστε συζητήσει τα μέλη της Επιτροπής τι μπορεί να γίνει», είπε ερωτηθείς για τα μέτρα που ίσως πρέπει να υιοθετηθούν με το άνοιγμα των σχολείων.

Όπως σημείωσε, «Η χώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, με σταθερή αποκλιμάκωση από εβδομάδα σε εβδομάδα, έχουν μειωθεί οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει παγκόσμια κάποιο στέλεχος που να μας προβληματίζει».

Πρότεινε δε υιοθέτηση του μοντέλου των ΗΠΑ για τας σχολεία, λέγοντας πως «ενδεικτικά, στις ΗΠΑ τα σχολεία άνοιξαν χωρίς κανένα μέτρο, εκτός από περιοχές όπου υπάρχει έξαρση του κορονοϊού και όχι με γενικά μέτρα για όλη την χώρα».

Για την τέταρτη δόση του εμβολίου και την μετάλλαξη "Κένταυρος"

Ακόμη, είπε ότι «η τέταρτη αναμνηστική δόση μειώνει κατά 4 φορές την πιθανότητα θανάτου για τους ηλικιωμένους, σε σχέση με εκείνον που έχει κάνει την τρίτη δόση. Δεν χρειάζεται όποιος δεν ανήκει σε ευπαθή ομάδα να κάνει τώρα εμβόλιο με τέταρτη δόση, αλλά να εμβολιαστεί όταν υπάρξει το εμβόλιο που θα καλύπτει και τις νέες μεταλλάξεις»

«Σε χώρες που υπήρχε ευρεία διασπορά της παραλλαγής Όμικρον4 και Όμικρον5, δεν υπήρξε εξάπλωση της παραλλαγής «Κένταυρος». Ο «Κένταυρος» θα έρθει και στην Ελλάδα, αλλά δεν πρόκειται να επικρατήσει», σημείωσε ο κ. Βασιλακόπουλος.

