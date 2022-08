Πολιτική

Βουλή - Τσίπρας για παρακολουθήσεις: Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος για βαρύτατο θεσμικό παράπτωμα

Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το θέμα των παρακολουθήσεων.

«Υπόλογο για ένα βαρύτατο θεσμικό παράπτωμα», «κατηγορούμενο για μια πρωτοφανή στα μεταπολιτευτικά χρονικά θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή, για υπονόμευση της λειτουργίας του Δημοκρατικού πολιτεύματος και κατάλυση των στοιχειωδών εγγυήσεων του Κράτους δικαίου», χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας.

Στην πρωτολογία του στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατηγόρησε ευθέως τον κ. Μητσοτάκη ότι εκείνος έδωσε εντολή παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη για να ελέγξει τις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των εκλογών και ότι είναι «ο ιθύνων νους αυτής της παρακρατικής λειτουργίας».

Κάλεσε τον πρωθυπουργό να απαντήσει ποιος ήταν ο «εθνικός λόγος» παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. Απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ τόνισε ότι με τη στάση τους θα αποφασίσουν «αν αυτό το πρωτοφανές σκάνδαλο στα χρονικά της μεταπολίτευσης, θα καταγραφεί στην ιστορία ως ένα σκάνδαλο επιτελικού παρακράτους του κ. Μητσοτάκη προσωπικά, ή θα καταγραφεί στην ιστορία ως ένα σκάνδαλο επιτελικού παρακράτους της ΝΔ συνολικά». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να παραιτηθεί, «να μη βυθίζει άλλο την πολιτική ζωή σε κλίμα ζόφου και ανωμαλίας» και να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες να κρίνουν και να αποφασίσουν. Υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον ανένδοτο θεσμικό αγώνα».

«Οι υποκλοπές συνιστούν αξιόποινη πράξη»

Ειδικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι οι υποκλοπές «συνιστούν αξιόποινη πράξη», ιδιαίτερα δε όταν αυτές αφορούν παραβίαση απορρήτου των επικοινωνιών εκλεγμένου εκπροσώπου του ελληνικού λαού, βουλευτή ή ευρωβουλευτή, ακόμα περισσότερο δεν νοείται καμία επίκληση νομιμοφάνειας όταν πρόκειται για παρακολούθηση ενός αρχηγού κόμματος.

Σημείωσε ότι ο λαός και η φιλελεύθερη Ευρώπη περιμένουν από τον πρωθυπουργό απαντήσεις, «όχι εκθέσεις ιδεών και αστείες απόπειρες αντιπερισπασμών».

Αναφορικά με το επιχείρημα περί «νόμιμης παρακολούθησης» για λόγους «εθνικής ασφάλειας», ρώτησε ποιος κρίνει το λόγο της εθνικής ασφάλειας για να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους του. Ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει γιατί παρακολουθήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ποιος είναι ο λόγος «εθνικής ασφαλείας» που οδήγησε στην παρακολούθηση του «είτε με συμβατικές είτε με τεχνολογικά πιο εξελιγμένες πρακτικές, είτε για σατανική σύμπτωση με συνδυασμό και των δύο». Και αυτό, όπως επισήμανε, ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη η εκλογή αρχηγού στο ΚΙΝ.ΑΛ. «Είναι πράκτορας ξένων συμφερόντων; Είναι κατάσκοπος ξένων δυνάμεων; Είναι επικίνδυνος για τα εθνικά μας συμφέροντα;», ρώτησε τον πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας δηλώνοντας διατεθειμένος να διακόψει την αγόρευση του για να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης.

«Δεν απαντάτε», συνέχιζε, τονίζοντας ότι ακόμα και «η άρνηση του κ. Μητσοτάκη να πει την αλήθεια» είναι μια απάντηση «και η πιο ισχυρή απόδειξη της ενοχής σας». Σημείωσε ότι δεν μπορεί πια να κρύβεται πίσω από το δάκτυλο «του ανιψιού και μέχρι προχθές αντ' αυτού σας, κ. Δημητριάδη, και του εκλεκτού σας για την ΕΥΠ κ. Κοντολέοντα», ούτε πίσω από «το τείχος του ψέματος» με «όσα ψευδή για τις παρακολουθήσεις κατέθεσαν οι πιο στενοί σας συνεργάτες, χωρίς καμιά ντροπή, μέχρι που οι αποκαλύψεις γκρέμισαν τη μυθολογία σας».

“Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον Μητσοτάκη”

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι η ευθύνη ανήκει στον κ. Μητσοτάκη αντικειμενικά, αποκλειστικά και ολοκληρωτικά και είναι αμετάθετη, γιατί, τόνισε ότι μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση πέρασε με νόμο την ΕΥΠ στη δική του ευθύνη και άλλαξε το νόμο για να διορίσει τον κ. Κοντολέοντα, «ενώ δεν πληρούσε ούτε τα τυπικά προσόντα για τη θέση».

Είπε ότι θα μπορούσε να δεχτεί για την οικονομία της συζήτησης ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν γνώριζε την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας ότι όμως αυτό σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός επικαλείται ότι «είναι τόσο ανεύθυνος και ανεπαρκής που ακόμα και ο πιο στενός συνεργάτης του και ο στενός συγγενής του, λειτουργούσαν σε τόσο σοβαρά ζητήματα εν αγνοία του».

«Όταν το μάθατε, δε ρωτήσατε τον εκλεκτό σας Διοικητή της ΕΥΠ και τον ανιψιό σας, -που παραιτήθηκε, αρχικά γιατί δε μπορούσε δήθεν να αντέξει την τοξικότητα,- να μάθετε τι έγινε; Και αν σας είπαν, ποιος ήταν ο εθνικός λόγος;». «Τώρα που συζητάμε, δεν τον γνωρίζετε τον εθνικό λόγο;», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι έτσι αφήνει «να σέρνεται μια υποψία για κάποιου είδος εθνικό κίνδυνο που προσβάλλει ένα ολόκληρο κόμμα και τον πρόεδρο του». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι λόγω πανικού για την «αποκάλυψη του σκανδάλου» και αναζητώντας κάποιο άλλοθι, όπως είπε, ενέπλεξε μέσω διαρροών σε ΜΜΕ τρίτες χώρες, διακινδυνεύοντας τις σχέσεις της χώρας και την εξωτερική πολιτική. «Κάνατε διεθνώς ρεζίλι τη χώρα μας, από τον πανικό σας να κρύψετε αυτή την πρωτοφανή εγκληματική πράξη, ώστε να μπορείτε να επικαλείστε εθνικό λόγο. Πείτε μας ποιος είναι», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ρώτησε τον πρωθυπουργό: Εσείς που όπως λέτε δε γνωρίζατε, όταν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ούτε τότε ενημερωθήκατε από τους συνεργάτες σας; Σχολίασε εν είδει ερωτήματος αν και οι κ.κ. Γεραπετρίτης και Πιερρακάκης εν αγνοία του προσήλθαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας «λέγοντας ψέματα, στις διαδοχικές ερωτήσεις βουλευτών». «Σας εξαπάτησαν μαζί με τον κ. Κοντολέοντα;».

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε επίσης με μορφή ερωτήματος ότι ακόμη κι αν δεχτεί ότι δεν κυβερνούσε ο κ. Μητσοτάκης αλλά «ο ανιψιός σας και ο κ. Κοντολέων, και ότι συνέχισαν να σας εξαπατούν και ότι ήσασταν όλοι θύματα», πάλι δεν γνώριζε ο πρωθυπουργός όταν νομοθετούσε η κυβέρνηση την απαγόρευση στην ΑΔΑΕ να ενημερώνεται ο πολίτης για τυχόν παρακολούθηση του όταν αυτή έχει αρθεί. Κάτι που έγινε «μετά την καταγγελία του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη στην ΑΔΑΕ, ότι παρανόμως παρακολουθείται, και αφού υπέβαλε το αίτημά του να διερευνηθεί από την Αρχή».

«Για τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη και για το λόγο που ετέθη υπό παρακολούθηση, ούτε για αυτό γνωρίζατε;», «για τη σύμπτωση των παρακολουθήσεων με συμβατικά μέσα, επισήμως από την ΕΥΠ και διαδοχικώς όταν αυτό δεν ήταν επαρκές, από το σύγχρονο και παράνομο λογισμικό predator, ούτε γι' αυτό γνωρίζατε κάτι;», συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σχολιάζοντας ότι «πολλές διαβολικές συμπτώσεις έχουνε μαζευτεί σε αυτή τη δύσοσμη υπόθεση».

«Καθεστώς νεποτισμού, εκφυλισμού, σήψης και παρακμής»

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επί τρεισήμισι χρόνια «απολύτως συνειδητά χτίζει ένα καθεστώς, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία». Μίλησε για «καθεστώς νεποτισμού, εκφυλισμού, σήψης και παρακμής που όμοιο του δεν έχει ξαναδεί η μεταπολιτευτική Ελλάδα». Είπε ειδικότερα ότι μόλις ανέλαβε και στο όνομα του Επιτελικού Κράτους, πήρε υπό το στενό έλεγχο του την ΕΥΠ, την ΕΡΤ και τη Γραμματεία ενημέρωσης, βάζοντας επικεφαλής τους «εκλεκτούς» του. Επίσης ότι δεν δίστασε να μοιράσει «αφειδώς δημόσιο χρήμα για να ελέγξει το σύνολο της ενημέρωσης», ενώ «εξαπέλυσε πογκρόμ σε όσα Μέσα και σε όσους δημοσιογράφους δεν πειθάρχησαν στις διαθέσεις» του. «Όλα αυτά, είναι που οδήγησαν τη χώρα στη ντροπιαστική κατάταξη στην 108η θέση σε όλο το κόσμο για τη ποιότητα της ενημέρωσης και του πλουραλισμού», τόνισε.

Επιπλέον τον κατηγόρησε ότι έκανε το κράτος «κομματικό και οικογενειακό λάφυρο», σχεδόν διπλασιάζοντας τις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, «εφορμήσατε σαν τις ακρίδες στο δημόσιο χρήμα» και ότι μέσα στην πανδημία δαπάνησε 7,5 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Τον κατηγόρησε ότι αύξησε τις διευθυντικές θέσεις και τους μισθούς σχεδόν σε όλους τους Δημόσιους οργανισμούς «για να βολέψετε δικούς σας ανθρώπους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ΔΕΗ, όπου εν μέσω ενεργειακής κρίσης τριπλασιάσατε αμοιβές και πολλαπλασιάσατε τις Διευθύνσεις» και «στήσατε το μεγάλο πάρτυ με τα γαλάζια γκόλντεν μπόυς που δίνουν υπέρογκα μπόνους στους εαυτούς τους ενώ η μέση οικογένεια δυσκολεύεται να πληρώσει το ρεύμα». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι μεγάλος στόχος της κυβέρνησης ήταν πάντα τα 30 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να τα διαθέσει «κατά το δοκούν» και πως γι' αυτό απορρίφθηκε η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση διακομματικής κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός είχε την αίσθηση ότι θα είναι «ανεξέλεγκτος και ανέλεγκτος εις το διηνεκές» και πως αυτή «η αίσθηση ακρισίας μεγέθυνε την αλαζονεία του και τον ώθησε να κάνει τα πιο ανήκουστα εγκλήματα εις βάρος της ίδιας της δημοκρατίας, να παρακολουθεί ακόμη και τους πολιτικούς του αντιπάλους».

«Τον κ. Ανδρουλάκη, κ. Μητσοτάκη, εσείς δώσατε εντολή να τον παρακολουθήσουν», «γιατί μέσα στην αλαζονεία σας, δε σας έφτανε να είστε αρχηγός του πρώτου κόμματος, θέλατε να ελέγξετε απόλυτα και τις εξελίξεις στο τρίτο κόμμα, ώστε να διασφαλίσετε τις πολιτικές εξελίξεις, ενόψει του νέου εκλογικού νόμου της απλής αναλογικής που απαιτεί κυβερνήσεις συνεργασίας», υποστήριξε ο κ. Τσίπρας. Μίλησε για «ποταπές» προθέσεις και υπονόμευση της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Ομοίως κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι ο δημοσιογράφος Θ. Κουκάκης παρακολουθήθηκε «επειδή τόλμησε να ασχοληθεί και να ερευνήσει εξονυχιστικά τη νομοθετική σας πρωτοβουλία να δώσετε ασυλία σε υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών για ανοιχτές ποινικά υποθέσεις θαλασσοδανείων με κατηγορίες κακουργηματικής απιστίας. Και να προχωρήσετε στην αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών εκατοντάδων εκατομμυρίων για όσους ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατηγόρησε ευθέως τον κ. Μητσοτάκη: «όχι μόνο γνωρίζατε αλλά είστε ο ιθύνων νους αυτής της παρακρατικής λειτουργίας. Και γνωρίζατε και δε διστάσατε να χρησιμοποιήσετε άθλιες μεθόδους με στόχο την εδραίωσή σας στην εξουσία».

Πηγή κειμένου: ΑΠΕ - ΜΠΕ

