Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα ΕΛΤΑ

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για των εντοπισμό των ληστών.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 14.50 σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο δράστες εισέβαλαν στο υποκατάστημα, και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους.

Αμέσως μετά, αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό ποσό από το ταμείο και τράπηκαν σε φυγή.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

