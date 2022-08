Αθλητικά

Diamond League Λοζάνης - Στεφανίδη: ενοχλήσεις την κράτησαν εκτός βάθρου

Ενόχληση στο ισχίο αισθάνθηκε η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία πάντως θα λάβει κανονικά μέρος στον τελικό, αλλά και σε ένα street event που θα προηγηθεί.

Η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίστηκε σήμερα στο Diamond League της Λοζάνης, λίγες ημέρες μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του επί κοντώ, η οποία αισθάνθηκε μία μικρή ενόχληση στο ισχίο, ξεπέρασε τα 4,50μ. και «μοιράστηκε» την πέμπτη θέση με την Αντζέλικα Μόσερ.

Η Τίνα Σούτεϊ συνεχίζει να αγωνίζεται με χτυπημένο χέρι – έσκισε το χέρι της στα δοκιμαστικά του Μονάχου – αλλά δεν είχε πρόβλημα να ανέβει πάνω από τα 4,70 μ. και να αναδειχθεί νικήτρια.

Η Νίνα Κένεντι ήταν δεύτερη επίσης με 4,70 μ. και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Γουίλμα Μούρτο τρίτη με 4,60μ.

Η Κατερίνα Στεφανίδη ολοκλήρωσε στη τρίτη θέση της βαθμολογίας και θα αγωνιστεί στον τελικό της Ζυρίχης. Νωρίτερα θα πάρει μέρος στο Street Event που θα γίνει παραμονή (1/9) του Diamond League των Βρυξελλών.

