Κόσμος

Γερμανία: Η Μπέρμποκ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης εισόδου Ρώσων στην ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρωπαϊκές χώρες απαιτούν να υιοθετηθεί σκληρή και ενιαία γραμμή κατά της Ρωσίας. Ποια είναι η στάση της Γερμανίας.



Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ άφησε να εννοηθεί χθες πως το Βερολίνο είναι διατεθειμένο να επιδιώξει συμβιβασμό όσον αφορά την περιστολή του δικαιώματος ρώσων τουριστών να επισκέπτονται την ΕΕ, καθώς άλλες ευρωπαϊκές χώρες απαιτούν να υιοθετηθεί σκληρή και ενιαία γραμμή σε αντίποινα για τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στην Κοπεγχάγη με τον ομόλογό της της Δανίας, τον Γέπε Κόφοντ, η κυρία Μπέρμποκ δήλωσε πως η καγκελαρία και το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας συμφωνούν ότι για να δοθεί λύση πρέπει να συμμετάσχει όλη η Ευρώπη.

Οι χώρες της Ευρώπης δεν έχουν μπορέσει μέχρι τώρα να συμφωνήσουν στη λήψη αυτού του μέτρου. Ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ που γειτονεύουν με τη Ρωσία (Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Τσεχία, Φινλανδία) ήδη επέβαλαν περιορισμούς· άλλες, όπως η Πολωνία, αξιώνουν να επιβληθούν περιορισμοί στις τουριστικές βίζες.

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς όμως μοιάζει διστακτικός να συμφωνήσει στην επιβολή γενικής απαγόρευσης εισόδου των πολιτών της Ρωσίας, επιχειρηματολογώντας πως αυτό θα έκανε πολύ πιο δύσκολη την εισδοχή όσων εναντιώνονται στην απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να κηρύξει πόλεμο στη γειτονική της χώρα. «Πρόκειται για πόλεμο του (σ.σ.: ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν, όχι του ρωσικού λαού. Δεν πρέπει να γίνεται από κανέναν τέτοια γενίκευση», και γι’ αυτό «διστάζω να το ενθαρρύνω αυτό», σημείωνε ο κ. Σολτς πριν από δύο εβδομάδες, αν και επισήμανε πως κατανοεί τη στάση των χωρών που γειτονεύουν με τη Ρωσία.

Η κυρία Μπέρμποκ σημείωσε μολαταύτα χθες ότι ο κ. Σολτς ουδέποτε απέρριψε με απόλυτο τρόπο το ενδεχόμενο να υπάρξει επιβολή περιορισμών στις εισόδους Ρώσων στην Ευρώπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων ως “ανάχωμα” στον δύσκολο χειμώνα

Μετρό: Ποιοι σταθμοί είναι κλειστοί το Σαββατοκύριακο

Φράιμπουργκ: σερί οι νίκες για την αντίπαλο του Ολυμπιακού