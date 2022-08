Κόσμος

Ο Σολτς αιφνιδιάστηκε από γυμνόστηθες ακτιβίστριες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το πρόσχημα μιας selfie, οι διαμαρτυρόμενες γύμνωσαν τα στήθη τους, ενώ φωτογραφίζονταν με τον Καγκελάριο της Γερμανίας.

Δύο ακτιβίστριες αιφνιδίασαν τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, με τον οποίο ζήτησαν να φωτογραφηθούν, καθώς γύμνωσαν τα στήθη τους απαιτώντας «εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο, τώρα», λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι δύο γυναίκες, που επωφελήθηκαν από την ημέρα «ανοιχτών θυρών» της γερμανικής κυβέρνησης για να μπουν στην καγκελαρία, είχαν γράψει το σύνθημα αυτό στο στήθος τους.

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας της καγκελαρίας τις απομάκρυναν πολύ γρήγορα, ενώ εκείνες φώναζαν συνθήματα.

Ο Σολτς παρέμεινε ανέκφραστος κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σχετικά με τον πόλεμο και την ενεργειακή κρίση.

Η Γερμανία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να επιβάλει πλήρες εμπάργκο στις προμήθειες από τη Ρωσία.

Όταν ρωτήθηκε νωρίτερα, ο Σολτς υπενθύμισε τις προσπάθειες που καταβάλλει το Βερολίνο για να βρει εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), οι πρώτοι σταθμοί αποσυμπίεσης του οποίου ενδέχεται να λειτουργήσουν στις αρχές του 2023.

«Στη συνέχεια, το πρόβλημά μας όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού θα μπορούσε να επιλυθεί στις αρχές του 2024», πρόσθεσε.

Η Γερμανία, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φοβάται ότι θα αντιμετωπίσει ελλείψεις κατά τη διάρκεια του επόμενου χειμώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: πότε πληρώνονται ανά Ταμείο

Νέα Ζηλανδία: Λείψανα παιδιών σε βαλίτσες - Έρευνα στην Νότια Κορέα για το θρίλερ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: οι πληρωμές της εβδομάδας