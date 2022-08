Αθλητικά

Αρίνας: “Ο Αντετοκούνμπο δεν καταλαβαίνει ακόμα το μπάσκετ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άκρως επικριτικά σχόλια του Γκίλμπερτ Αρίνας για τον Giannis, στον οποίο έχει υποκλιθεί η παγκόσμια κοινότητα του μπάσκετ και όχι μόνο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει εδραιώσει παγκοσμίως τη θέση του στην κορυφή του ΝΒΑ.

Το όνομα του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται μεταξύ των πιο κυρίαρχων παικτών στην Ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου, με τις διακρίσεις του να μιλούν από μόνες τους (δύο φορές MVP της κανονικής περιόδου, κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς, πρωταθλητής NBA και MVP των τελικών) και τον ίδιο να οδεύει ολοταχώς προς το Hall of Fame με βάση τα επιτεύγματά του.

Κι όμως, συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι του μπάσκετ που αμφισβητούν συνεχώς τον Greek Freak.

Χαρακτηριστική και πρόσφατη περίπτωση: Τα ασεβή σχόλια του Γκιλμπερτ Αρίνας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ενώ συζητούσε για τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος, ο παλαίμαχος πόιντ γκαρντ ισχυρίστηκε ότι ο Γιάννης «δεν καταλαβαίνει ακόμα το μπάσκετ», ενώ υποβάθμισε την πορεία του στο πρωτάθλημα.

Ο Αρίνας τόνισε επίσης ότι ο Αντετοκούνμπο δεν καταλαβαίνει πώς να βελτιώσει το παιχνίδι του, τη στιγμή που άπαντες παραδέχονται ότι από τότε που μπήκε στο πρωτάθλημα το 2013, ο Giannis προσθέτει κάθε χρόνο και νέα στοιχεία στον τρόπο που αγωνίζεται.

Η αλήθεια είναι ότι η υποτίμηση ακολουθούσε τον Αντετοκούνμπο στα πρώτα του χρόνια στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, μετά τη θρυλική του πορεία στο πρωτάθλημα με τους Μπακς το 2020, η αμφισβήτηση για τον Έλληνα σταρ έχει εκτονωθεί. Ο Αντετοκούνμπο έλαμψε στους Τελικούς εκείνης της χρονιάς, αποδεκατίζοντας τους Σανς σε έξι αγώνες με τραυματισμένο γόνατο, υποχρεώνοντας τους «εχθρούς» του να ξανασκεφτούν την αμφιβολία για το μεγαλείο του.

Σαφώς, όμως, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι του μπάσκετ, όπως ο Αρίνας, που συνεχίζουν να υποβαθμίζουν το αστέρι των Μπακς.

Ίσως οφείλεται στο στυλ παιχνιδιού του Αντετοκούνμπο σε σύγκριση με άλλους σταρ. Ίσως είναι επειδή ο Αρίνας δεν τον συμπαθεί. Όπως και να έχει, το σίγουρο είναι ότι ο Γιάννης θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να τους διαψεύσει για ακόμη μία φορά...

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγινα: Έκαψε ζωντανούς θεία και ανιψιό - Συνελήφθη 7 χρόνια μετά (εικόνες)

Άγιος Φανούριος: Τι συμβολίζει η φανουρόπιτα

Ενδοοικογενειακή βία: Η επίθεση από την πρώην σύζυγο... τον έστειλε στο νοσοκομείο