Τουρισμός - Νότιο Αιγαίο: Πάνω από 4 εκατομμύρια οι αφίξεις

Το Νότιο Αιγαίο πέτυχε την υπέρβαση και από την τελευταία χρονιά ρεκόρ.



Ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια οι επισκέπτες μέσω αεροπορικών πτήσεων στο Νότιο Αιγαίο ενώ η αύξηση στις αφίξεις στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου τις πρώτες είκοσι μέρες του Αυγούστου έφθασε στο 16%. Όπως συγκεκριμένα ανακοινώθηκε από την Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό, το Νότιο Αιγαίο πέτυχε την υπέρβαση και από την τελευταία χρονιά ρεκόρ, απολαμβάνοντας τα οφέλη της επιτυχημένης και ασφαλούς διαχείρισης της υγειονομικής και κάθε κρίσης που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Αντικειμενικά γίνεται λόγος για υπέρβαση, αφού από τις 27 Μαρτίου, που ξεκίνησε η τουριστική περίοδος του 2022, νωρίτερα από ποτέ, μέχρι και τις 21 Αυγούστου, βρίσκεται σταθερά ψηλότερα σε διεθνείς αφίξεις σε σχέση με το ιστορικό ρεκόρ του 2019. Συγκεκριμένα, κάθε μήνας της τρέχουσας τουριστικής περιόδου ολοκληρώνεται επιτυγχάνοντας σταθερά περισσότερες αφίξεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

16% ψηλότερα από τον Αύγουστο του 2019 οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα

Οι πρώτες είκοσι μέρες του Αυγούστου κλείνουν με αύξηση 16%, σε σχέση πάντα με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σφραγίζοντας το 2022 ως την καλύτερη τουριστικά στην ιστορία των νησιών. Ειδικότερα, και τα τέσσερα διεθνή αεροδρόμια του Νοτίου Αιγαίου, Ρόδος, Κως, Μύκονος και Σαντορίνη, για τα οποία υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, σημειώνουν ρεκόρ αφίξεων, καθώς προσέλκυσαν από την 1η έως την 21η Αυγούστου περισσότερους από 700.000 επιβάτες. Ειδικότερα, Ρόδος έχει ήδη ξεπεράσει το 1,7 εκατ. επισκέπτες από το εξωτερικό, η Κως έχει υποδεχθεί περισσότερους από 800.000, η Κάρπαθος προσεγγίζει τις 57.000, η Μύκονος τις 450.000 και η Σαντορίνη έχει ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο διεθνείς αφίξεις. Αθροίζοντας και τους επιβάτες που έχουν φθάσει από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούλιο, μέσω του "Ελευθέριος Βενιζέλος" στα αεροδρόμια των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, οι διεθνείς αφίξεις ξεπερνούν ήδη, πριν ακόμα από την εκπνοή του Αυγούστου, τα 4 εκατομμύρια.

Τέλος, όλες οι ενδείξεις από τις κρατήσεις και τον προγραμματισμό των πτήσεων προμηνύουν μια εξίσου δυναμική συνέχεια τόσο για το υπόλοιπο του τελευταίου καλοκαιρινού μήνα όσο και για το φθινόπωρο.

Η Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό δημιουργήθηκε το 2020 για την προώθηση και την προστασία της εικόνας του Νοτίου Αιγαίου ως τουριστικού προορισμού και εργάζεται για τον ενιαίο συντονισμό και την κοινή εκπροσώπησή του τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. Την Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό απαρτίζουν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο δήμος Ρόδου και παραγωγικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων.

