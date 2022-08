Κοινωνία

Πειραιάς: Ληστής με μαχαίρι είχε σκορπίσει τον τρόμο

Που και πως οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα, λίγες ώρες μετά από το τελευταίο “χτύπημα”. Πόσες ληστείες είχε κάνει μέσα σε λίγες ημέρες.

Συνελήφθη στα Καμίνια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, ένας 42χρονος Έλληνας, για ληστείες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το πρωί της Τετάρτης, φορώντας προστατευτική μάσκα, ο άνδρας πήγε σε περίπτερο, στην περιοχή των Καμινίων και με την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησε την υπάλληλο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά σε συνεργασία με το Τ.Α. Καμινίων-Ν. Φαλήρου, εξακριβώθηκε ότι δράστης της ληστείας ήταν ο 42χρονος, ο οποίος τις απογευματινές ώρες της ιδίας ημέρας εντοπίσθηκε στα Καμίνια και συνελήφθη.

Στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασία με 0,86 γραμμ. ηρωίνης, λεπίδα και χρηματικό ποσό.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος διέπραττε συστηματικά ληστείες, κατά τη διάρκεια των οποίων φορώντας προστατευτική μάσκα, προσέγγιζε υπάλληλους καταστημάτων και - κατά κύριο λόγο- με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, τους ακινητοποιούσε και αφαιρούσε χρηματικά ποσά.

Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις ληστειών, που διαπράχθηκαν σε καταστήματα στην περιοχή του Πειραιά κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

