Κοινωνία

Απάτη: Έπιανε δουλειά σε επιχειρήσεις και τις ξάφριζε...την πρώτη μέρα!

Πως δρούσε ο απατεώνας που έπιανε δουλειά σε πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών, με ψεύτικα στοιχεία. Πώς έπεσε στα "δίχτυα" των Αρχών.

Συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη από αστυνομικούς του τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, ένας 39χρονος ημεδαπός που κατηγορείται για υπεξαιρέσεις, απάτες και απάτες με υπολογιστή κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ' εξακολούθηση, με επιδίωξη οικονομικού οφέλους άνω των 120.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 39χρονος προσέγγιζε ιδιοκτήτες πρακτορείων τυχερών παιγνίων δηλώνοντας ψευδή στοιχεία και κατάφερνε να τους πείσει να τον προσλάβουν. Στη συνέχεια αφού αποκτούσε πρόσβαση στο ταμείο, αφαιρούσε το χρηματικό ποσό που ήταν διαθέσιμο, και παράλληλα καταχωρούσε για λογαριασμό του, δελτία στοιχημάτων διαφόρων παιγνίων, μεγάλων χρηματικών ποσών, χωρίς να καταβάλλει το χρηματικό τίμημα.

Στις αξιόποινες αυτές πράξεις προέβαινε κατά την πρώτη ημέρα εργασίας και πριν προλάβει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση εργασίας, όπου θα απαιτείτο να προσκομίσει τα έγγραφα ταυτοποίησής του - και αποχωρούσε άμεσα. Επιπλέον, όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν, αφαιρούσε το καταγραφικό μηχάνημα του συστήματος επιτήρησης των πρακτορείων, ώστε να μην υπάρχει καταγραφή της παρουσίας του στο χώρο. Επιπρόσθετα, και σε περιπτώσεις που κάποιο από τα δελτία που κατέθετε κέρδιζε, μετέβαινε σε άλλο πρακτορείο και το εξαργύρωνε.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 20 περιπτώσεις υπεξαιρέσεων και απατών που διαπράχθηκαν σε πρακτορεία τυχερών παιγνίων, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

