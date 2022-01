Τοπικά Νέα

Τζόγος: “Ντου” της ΕΛΑΣ σε κατάστημα, δέκα συλλήψεις

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κατάστημα έβγαλε... λαβράκι.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθησαν, κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου σε συνεργασία με αστυνομικούς του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, δέκα άτομα, εκ των οποίων εννέα ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Η σύλληψή τους έγινε στη διάρκεια επιχείρησης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των ημεδαπών και ο αλλοδαπός, ως προσωρινά υπεύθυνοι της επιχείρησης, είχαν επιτρέψει σε επτά ακόμα ημεδαπούς, τη συμμετοχή στη διενέργεια παράνομου ”Texas Poker”, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 840 ευρώ ως προερχόμενο από τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου, 2.087 μάρκες, 25 τράπουλες και ένα σύστημα καταγραφής με κάμερες ασφαλείας. Ακόμα, βεβαιώθηκαν παραβάσεις για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη και μετάδοση ασθενειών.

Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιόκτητη.

Το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

