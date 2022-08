Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Λαμία: ισοπαλία στους “Ζωσιμάδες”

Ισόπαλο το σκορ μεταξύ του ΠΑΣ Γιαννινα και της Λαμίας για τη δεύτερη αγωνιστική της Superleague.

ΠΑΣ Γιάννινα και Λαμία αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στους «Ζωσιμάδες», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ροντρίγκο Εραμούσπε (13’) και Κρίστοφερ Νούνιες (58’) τα γκολ σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από τους τραυματισμούς των Ζερόμ Πριό και Πέδρο Κόντε – αμφότεροι των γηπεδούχων.



Με το… καλησπέρα χρειάστηκε η συμβολή του VAR. O Γιώργος Παμλίδης βρέθηκε στο έδαφος στα 24 δευτερόλεπτα από μαρκάρισμα του Γιώργου Κορνέζου. Αρχικά ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης υπέδειξε την άσπρη βούλα, ωστόσο έπειτα από τη χρήση του βίντεο, ο Χαλκιδικιώτης διαιτητής ανακάλεσε την απόφασή του. Ο «Αγιαξ της Ηπείρου» άνοιξε το σκορ στο 13’ με την υπέροχη κεφαλιά του Εραμούσπε, έπειτα από το κόρνερ του Κάρλες Σόρια.

Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους και απείλησαν με τις προσπάθειες των Ντάνι Μπεχαράνο (19’) και Τόμας ντε Βινσέντι (30’). Σημαντικότερη φάση, ωστόσο, αυτή των καθυστερήσεων, με τον Γιάννη Κιάκο να διώχνει πάνω στη γραμμή την μπάλα, στην κεφαλιά του Κορνέζου.

Ίδιο μοτίβο και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους με τη Λαμία να είναι καλύτερη. Μάλιστα, στο 50’ ο Βίκιντας Σλίβκα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε καθώς ο Λιθουανός χτύπησε με το γόνατο τον τερματοφύλακα Ζερόμ Πριό, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή. Η ανωτερότητα της ομάδας του Τζιανλούκα Φέστα μετουσιώθηκε τελικά σε γκολ, χάρη στην κεφαλιά του Νούνιες στο 58’.

Ο ΠΑΣ έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ στο 64’, αλλά ο Μπόγιαν Σαράνοφ νίκησε σε τετ α τετ τον Παμλίδη ενώ επτά λεπτά μετά ο Φάνης Τζανδάρης, έπειτα από κακή εκτίμηση του Βασίλη Σούλη, σούταρε άουτ σε κενή εστία. Ο Σούλης, ωστόσο, στο 77’, σταμάτησε σωτήρια τον επελαύνοντα Σωτήρη Τσιλούλη, κρατώντας το 1-1. Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος, παρά τη 12λεπτη καθυστέρηση, με τις δυο ομάδες να παίρνουν τον πρώτο φετινό τους βαθμό.



Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Μορέιρα, Καραχάλιος – Τσιλούλης, Νούνιες, Μπεχαράνο, Τσούκαλος.



ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Πρίο (52’ Σούλης), Σόρια, Εραμούσπε, Κιάκος, Παντελάκης, Μπιλμπάο (79’ Τζίμας), Καραχάλιος, Ριένστρα (70’ Λιάσος), Κόντε (70’ Λώλης), Ροσέρο, Παμλίδης (79’ Μορέιρα).

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Αντέτζο, Νούνιες (79’ Τσούκαλος), Μανούσος (68’ Γιακουμάκης), Ντε Βινσέντι (69’ Τζανδάρης), Σλίβκα, Σιμόν, Μπεχαράνο (87’ Μπάμπης), Γκοράνοβ, Τσιλούλης, Κορνέζος.

***Με κίτρινη κάρτα παρατηρήθηκε ο team manager της Λαμίας, Γιώργος Κασναφέρης, για τη φάση του 1ου λεπτού.

***Με ασθενοφόρο διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ο Ζερόμ Πριό, έχοντας τις αισθήσεις του. Για διάσειση κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις των ιατρών.

***Αναγκαστική για τον ΠΑΣ και η αλλαγή του Πέδρο Κόντε, ο οποίος πονούσε στο αριστερό πόδι κι ενώ έκλαιγε καθώς έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί ρήξη χιαστού κι ενώ έχασε πέρυσι σχεδόν όλη τη σεζόν με ρήξη χιαστού στο δεξί πόδι.

