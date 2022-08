Κοινωνία

Κουφονήσια: Θρίλερ με τις δυο σορούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουρίστας βρήκε τις σορούς στην θάλασσα και ειδοποίησε τις Αρχές. Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.



Θρίλερ με τις δύο σορούς σε προχωρημένη σήψη που εντοπίστηκαν από τουρίστα που βρισκόταν εν πλω, στα Κουφονήσια, λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 27 Αυγούστου 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πτώματα βρέθηκαν στην παραλία Φυκιό, στο Κάτω Κουφονήσι.

Ο τουρίστας ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές με άνδρες του Λιμεναρχείου Νάξου, να σπεύδουν επί τόπου στο σημείο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα ιδιώτης ενημέρωσε χθες το μεσημέρι την Λιμενική Αρχή Νάξου για την ύπαρξη δύο σορών σε προχωρημένη σήψη, να επιπλέουν στη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας “Φυκιό” στο Κάτω Κουφονήσι.

Στο σημείο έσπευσε ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, όπου με τη συνδρομή τοπικών λαντζών μετέφεραν τις σορούς στην ακτή και στη συνέχεια παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Νάξου. Από τα ευρήματα διαπιστώθηκε ότι η μία σορός ανήκει σε ενήλικα άνθρωπό ενώ η δεύτερη μικρότερη σε μέγεθος, παραμένει αδιευκρίνιστου είδους.

Από το Λιμεναρχείο Νάξου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Νεκροτομείο Πειραιά.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου Νάξου, Βασίλη Ραπτάκη που μίλησε στο Naxostimes, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για έναν ενήλικα και έναν έφηβο, που εικάζεται ότι ήταν νεκροί για περισσότερο από ένα χρόνο. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για μετανάστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Απαλλαγή Ορθόδοξων μαθητών από τα Θρησκευτικά: αντιδρά η Ένωση Θεολόγων

Κορονοϊός: Νέο ορόσημο για κρούσματα και θανάτους παγκοσμίως

Ολλανδία: φονική πτώση φορτηγού σε πλήθος (εικόνες)