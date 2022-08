Κοινωνία

Κουφονήσια: εντοπίστηκε και δεύτερη σορός μέσα σε σακούλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστήριο έχει δημιουργηθεί με δύο σορούς που εντοπίστηκαν στη θάλασσα, μέσα σε σακούλα.

Δύο πτώματα σε προχωρημένη σήψη (σχεδόν σε πλήρη αποσύνθεση) βρήκε τουρίστας που βρισκόταν εν πλω, στο Κουφονήσι, λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cyclades24, τα πτώμα βρέθηκε στην παραλία Φυκιό, στο κάτω Κουφονήσι, μέσα σε σακούλα!

Ο τουρίστας ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές με άνδρες του Λιμεναρχείου Νάξου, να σπεύδουν επί τόπου στο σημείο και να φροντίζουν για τη μεταφορά στο Νοσοκομείο του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη δεύτερη δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ανήκει σε άνθρωπο ή σε ζώο.

Όπως έγινε γνωστό από το Νοσοκομείο Νάξου, λόγω προχωρημένης σήψης δεν μπορεί να αποσαφηνιστεί αν η πρώτη σορός ανήκει σε άνδρα ή γυναίκα.

Η σακούλα που εντοπίστηκε έχει σταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου διενεργούνται οι απαραίτητες διαδικασίες.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

"Ανεύρεση δύο σορών αγνώστων λοιπών στοιχείων στα Κουφονήσια



Ενημερώθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα από ιδιώτη, η Λιμενική Αρχή Νάξου για την ύπαρξη δύο σορών σε προχωρημένη σήψη, να επιπλέουν στη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή παραλίας ¨Φυκιό¨ Κάτω Κουφονησίου.

Στο σημείο έσπευσε ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, όπου με τη συνδρομή τοπικών λαντζών μετέφεραν τις σορούς στην ακτή και στη συνέχεια παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Νάξου. Από τα ευρήματα διαπιστώθηκε ότι η μία σορός ανήκει σε ενήλικα άνθρωπό ενώ η δεύτερη μικρότερη σε μέγεθος, παραμένει αδιευκρίνιστου είδους.

Από το Λιμεναρχείο Νάξου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Νεκροτομείο Πειραιά."

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Φανούριος: Τι συμβολίζει η φανουρόπιτα

Πολεμικό Ναυτικό: Το μοιραίο γεύμα της Θάλειας στην Τυνησία

Πλούταρχος: Γονάτισε και τραγούδησε σε κοριτσάκι με τετραπληγία (βίντεο)