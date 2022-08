Αθλητικά

Πόλο - Παγκόσμιο παίδων: Ασημένιο η εθνική στον Βόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μικρές λεπτομέρειες στέρησαν από την εθνική υδατοσφαίρισης των παίδων την πρώτη θέση στο βάθρο.



Μικρές λεπτομέρειες χώρισαν την εθνική υδατοσφαίρισης των παίδων μακριά από την κορυφή του βάθρου, στο 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16, που ολοκληρώθηκε στο Βόλο.

Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό που καθήλωσε τους φιλάθλους που κατέκλυσαν το κολυμβητήριο του ΕΑΚ Βόλου, το συγκρότημα του Φώντα Λεμπέση ηττήθηκε 11-10 από την Ουγγαρία, η οποία κατέκτησε και τους δύο τίτλους στη νέα ηλικιακή κατηγορία της FINA, καθώς λίγο νωρίτερα θριάμβευσε και στη Λάρισα, όπου διεξήχθη η αντίστοιχη διοργάνωση των κορασίδων.

Αν έλειπαν κάποιες βιαστικές και επιπόλαιες επιλογές στην επίθεση εκατέρωθεν, δύσκολα θα πίστευε κάποιος ότι σε αυτό το ματς τέθηκαν αντιμέτωπα παιδιά 16 ετών. Ο τελικός είχε τα πάντα, με τους παίκτες να συναγωνίζονται σε πάθος και ένταση, αλλά ταυτόχρονα να δείχνουν ότι έχουν διδαχθεί σωστά τα βασικά του αθλήματος και να ξεδιπλώνουν σε αρκετές περιπτώσεις το πλούσιο ταλέντο τους.

Τρομερές μάχες σώμα με σώμα και συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα χαρακτήρισαν τον τελικό. Η Ουγγαρία πήρε για πρώτη φορά διαφορά δύο τερμάτων (9-7) στα μέσα της τρίτης περιόδου, αλλά η εθνική ισοφάρισε μέσα σε 31 δευτερόλεπτα, με τους Καρατζά και Λασκαρίδη, ενώ αμέσως μετά κέρδισε και πέναλτι. Ο Μπόρμπελι όμως απέκρουσε την εκτέλεση του Μπελέση και ο Μέρο έβαλε ξανά μπροστά τους Μαγυάρους (10-9), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία, όπως ήταν λογικό, η νευρικότητα ήταν φανερή, ιδιαίτερα στην ελληνική πλευρά, που κυνηγούσε στο σκορ και είχε και την πίεση του κόσμου. Αν και έχασε δύο ευκαιρίες με παίκτη, η εθνική κατάφερε επιτέλους να ισοφαρίσει με τον Καρατζά, 2΄43΄΄ πριν τη λήξη.

Μία κακή στιγμή στην ελληνική άμυνα (ένα χαμένο ριμπάουντ σε εύκολη φάση) επέτρεψε στον Αντρας Τοτ να πετύχει ένα πολύ εύκολο γκολ στα 24΄΄, που έμελλε να είναι το νικητήριο. Στην τελευταία επίθεση η εθνική έπαιξε με επτά εναντίον έξι (προωθήθηκε και ο τερματοφύλακας), αλλά δεν κατάφερε καν να σουτάρει.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-3, 3-5, 1-1

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ: Μαυριόπουλος, Λυκούδης, Κόκκινος 1, Καρατζάς 3, Καπράγκος, Λασκαρίδης 2, Ζερβουδάκης 2, Μητράκης, Ζαχόπουλος, Σιαμάς 2, Μπελέσης, Χωματάς, Κρατημένος

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Κις, Μπάλογκ 1, Α. Τοτ 1, Ντοροσλάι 1, Μέρο 2, Μ. Τοτ 1, Τατράι 1, Ρέγκος 1, Νάγκι 2, Χάβερκαμπφ, Σιμόν 1, Λουγκόσι, Μπόρμπελι

Συγκλονιστικός ήταν και ο "μικρός" τελικός που προηγήθηκε χρονικά, με τη Σερβία να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Οι "πλάβι" έχαναν 13-11 από το Μαυροβούνιο στις αρχές της τελευταίας περιόδου, αλλά με δύο γρήγορα γκολ ισοφάρισαν και τελικά πήραν τη νίκη με 14-13, χάρη σε τέρμα του Κόιτς, 38 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Μεγάλος πρωταγωνιστής των Σέρβων ήταν ο Γκλάντοβιτς με έξι γκολ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική μπάσκετ: Με απουσίες κόντρα στο Βέλγιο

Ολλανδία: φονική πτώση φορτηγού σε πλήθος (εικόνες)

Ηλικιωμένοι “πιάστηκαν στα χέρια” - “Θα δεις στο σπίτι σου τι θα γίνει;” (βίντεο)