Κόμπι Μπράιαντ: Που καταλήγει η αποζημίωση για τις φωτογραφίες από το δυστύχημα

Τι αναφέρει ο δικηγόρος της χήρας του θρύλου του μπάσκετ, για την αποζημίωση που της επιδικάστηκε για την διαρροή φωτογραφιών απο την μοιραία πτήση.



Στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Mamba and Mambacita Foundation» θα δωρίσει η Βανέσα Μπράιαντ το ποσό των 16 εκατομμυρίων δολαρίων που θα πάρει ως αποζημίωση για τη διαρροή φωτογραφιών από το μοιραίο δυστύχημα του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης τους, Τζιάνα στις 26 Ιανουαρίου 2020.

Ο δικηγόρος της, Luis Li, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, δήλωσε ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα συνεχίζει την κληρονομιά του Kόμπι και της Τζιάνα προσφέροντας ευκαιρίες σε μη προνομιούχους νέους αθλητές.

Μετά τη δίκη που κράτησε 11 εβδομάδες η Βανέσα Μπράιαντ δημοσιοποίησε στο Instagram μία φωτογραφία της ίδιας, του Κόμπι και της Τζιάνα να χαμογελούν γράφοντας στη λεζάντα: «Όλα για εσάς! Σας αγαπώ! ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ για τον Κόμπι και την Τζίτζι!».

Σημειωτέον η απόφαση του δικαστηρίου βγήκε συμπτωματικά την Ημέρα του Κόμπι Μπράιαντ (24 Αυγούστου). Η ημερομηνία επιλέχθηκε λόγω των αριθμών του Μπράιαντ στις φανέλες του (8 και 24).

