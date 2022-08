Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Μεθυσμένη ανήλικη μεταφέρθηκε ημιλιπόθυμη στο νοσοκομείο

Η 15χρονη βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση σε παραλία έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.



Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Κρήτης όταν εντοπίστηκε μία ανήλικη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα όταν η 15χρονη βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση στην παραλία της Νέας Χώρας έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε την άτυχη κοπέλα μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί οι γιατροί την περιέθαλψαν και έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην κινδυνεύει η ζωή της.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές που ερευνούν την υπόθεση προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 15χρονη προμηθεύτηκε αλκοόλ.

Πηγή: cretapost.gr

