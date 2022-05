Ηράκλειο

Κρήτη: Μαθήτρια από την εκδρομή στο νοσοκομείο λόγω οξείας μέθης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Γιατί οι γιατροί δυσκολεύτηκαν να την υποβάλλουν σε εξέταση.

Συναγερμός σήμανε σε ξενοδοχείο στην περιοχή Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν βρέθηκε 15χρονο κορίτσι σε κατάσταση οξείας μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν μαθήτρια κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ.

Πρόκειται για ανήλικο κορίτσι το οποίο βρίσκεται στο Ηράκλειο από τα Χανιά για την καθιερωμένη ετήσια τριήμερη σχολική εκδρομή.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο συνοδεία σχολικής νοσηλεύτριας, καθηγητή αλλά και της Αστυνομίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, επικράτησε αναστάτωση στο νοσοκομείο καθώς ο οργανισμός της βρίσκονταν σε υπερδιέγερση με συνέπεια οι ιατροί να δυσκολεύονται να προβούν σε εξέταση. Σύμφωνα πάντως με τα νέα δεδομένα η μαθήτρια φέρεται να είναι καλά στην υγεία της.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγιόρκα: Νεκροί δύο τουρίστες μέσα σε λίγες ώρες

Άγριο φονικό στη Χίο: Σκότωσε τον γείτονά του

Πανσέληνος και ολική έκλειψη