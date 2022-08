Πολιτική

Κεραμέως - Σχολεία: Τι θα γίνεται αν υπάρχει κρούσμα κορονοϊού

Με ηπιότερα μέτρα θα γίνει το άνοιγμα των σχολείων, επεσήμανε η Υπ. Παιδείας. Τι είπε για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών και την Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει και μένει να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία τους. Μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει αναμένεται να γίνει η πρώτη συνεδρίαση των ειδικών για να υπάρξουν οριστικές αποφάσεις για τη χρήση ή όχι μάσκας καθώς και για τα πρωτόκολλα σε περίπτωση κρουσμάτων εντός των σχολικών μονάδων.

Η Νίκη Κεραμέως το πρωί της Κυριακής μιλώντας στο OPEN έδωσε το στίγμα των προθέσεων του υπουργείου Παιδείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά «η τάση είναι για τα ηπιότερα δυνατά μέσα γιατί πλέον έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα».

«Είμαστε σε μία συνεχή συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, με τον κ. Πλεύρη, με τις ομάδες των ειδικών, με τους γιατρούς, με τον ΕΟΔΥ. Βλέπετε όμως ότι γενικότερα είμαστε σε μία φάση συνύπαρξης με την πανδημία. Δεν έχουν παρθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις. Συζητάμε με τους ειδικούς. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πανδημίας έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ στενά με τους ειδικούς και έχουμε πάρει τις προτάσεις τους και νομίζω τα πρωτόκολλα έχουν λειτουργήσει πολύ καλά έως τώρα και μάλιστα κλείσαμε και μία πάρα πολύ καλή σχολική χρονιά παρά τις αντίξοες συνθήκες. Γενικώς η τάση είναι για τα ηπιότερα δυνατά μέτρα. Το ηπιότερο δυνατόν πρωτόκολλο διότι πλέον έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα», είπε η κ. Κεραμέως.

Απαντώντας σε ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ή τη διενέργεια self test από μαθητές και εκπαιδευτικούς η υπουργός Παιδείας, σύμφωνα με το ethnos.gr απάντησε «πάμε σε όσο το δυνατόν μια πιο κανονική σχολική χρονιά» προσθέτοντας ότι «έχουμε φύγει από τη λογική του συστηματικού ελέγχου διότι αυτό πλέον δεν αποδίδει. Σημειωτέον, δε, ότι έχει εμβολιαστεί και έχει νοσήσει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Έχουμε άλλα δεδομένα πλέον. Το καλοκαίρι μεγάλος αριθμός νόσησε. Άρα πάμε σε μία νέα φάση όπου βλέπετε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα όπως υπήρχαν προηγουμένως».

Σε σχέση με το τι θα συμβεί σε περίπτωση που παιδί βρεθεί θετικό στον κορονοϊό η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι «η πολιτεία έχει μέτρα για όποιον νοσήσει που είναι καραντίνα 5 ημερών και μετά έξοδος με μάσκα. Εκεί κινούμαστε και εμείς. Δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι συνέβη σε όλη την κοινωνία».

Επιπρόσθετα, η υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε ότι «είμαστε σε διαρκή συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, τους ειδικούς, τον ΕΟΔΥ καθώς είμαστε σε μια φάση συνύπαρξης με τον κορονοϊό» ενώ, όπως είπε, «καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας τα πρωτόκολλα έχουν λειτουργήσει πολύ καλά».

«Ολοκληρώσαμε 25.000 μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση»

«Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου τα σχολεία μας ανοίγουν με την καλύτερη δυνατή κατάσταση του προσωπικού όλων των τελευταίων χρόνων. Τι εννοώ. Ολοκληρώσαμε 25.000 μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. Γιατί το τονίζω. Γιατί για 12 χρόνια δεν είχε διοριστεί ούτε ένας μόνιμος εκπαιδευτικός. Από το 2008 μέχρι το 2020 δεν είχε διοριστεί ούτε ένας εκπαιδευτικός. Εμείς είχαμε ήδη διορίσει 16.200, τώρα διορίσαμε σχεδόν 8.500 εκπαιδευτικούς άρα ενισχύουμε διαρκώς, εμπλουτίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης. (...) Αν δεν επενδύσεις πρώτα, πρώτα απ' όλα στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης τότε όλα τα υπόλοιπα κατά τη γνώμη μου είναι μάταια. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε με 8500 νέους διορισμούς στην εκπαίδευση. Έχουν ανακοινωθεί οι διορισμοί, έχουν ολοκληρωθεί, έχουν λάβει SMS με τα σχετικά και προχωρούμε στο άνοιγμα των σχολείων μας με καινοτομίες».

Αναφορικά με το ολοήμερο σχολείο, τόνισε ότι έως τώρα τελείωνε στις 4 το απόγευμα και πλέον στο 50% των τμημάτων της χώρας θα τελειώνει στις 5:30. «Επεκτείνεται το σχολικό ωράριο», υπογράμμισε η υπουργός.

Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία θα ξεκινήσει αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά

«Οι ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (σ.σ. Πανεπιστημιακή Αστυνομία) έχει πει ο ίδιος ο πρωθυπουργός ότι θα ξεκινήσουν από αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά. Οι ομάδες θα λειτουργούν αποτρεπτικά. Ο σκοπός είναι να αποτρέπουν την τέλεση αξιόποινων πράξεων και γι' αυτό επιμείναμε να υπάρχει ένα ειδικό σώμα το οποίο λαμβάνει ειδική εκπαίδευση επειδή θα δρα σε χώρους που έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Περιμέναμε την έγκριση του ΣτΕ η οποία δόθηκε το καλοκαίρι», ανέφερε η Νίκη Κεραμέως.

