Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι ελληνικοί S-300 “κλείδωσαν” τουρκικά F-16

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεις τις προκλήσεις η Τουρκία. Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας διέρρευσαν πληροφορίες για “νέο επεισόδιο πάνω από το Αιγαίο“. Τι απαντούν ελληνικοί στρατιωτικοί κύκλοι.



Για νέες «ελληνικές παρενοχλήσεις», αυτή τη φορά από τους S-300 που βρίσκονται στην Κρήτη κατά τουρκικού F-16, κάνει λόγο η Άγκυρα, μέσω πηγών του υπουργείου Άμυνάς της, μιλώντας, μάλιστα για «εχθρική ενέργεια» από την πλευρά της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι την περασμένη Τρίτη, 23 Αυγούστου, «τουρκικά αεροσκάφη παρενοχλήθηκαν από το ρωσικής κατασκευής σύστημα αεράμυνας S-300 της Ελλάδας που βρίσκεται στην Κρήτη».

«Το ραντάρ παρακολούθησης στόχων και καθοδήγησης πυραύλων του συστήματος S-300 κλείδωσε με το ραντάρ του το F-16, το οποίο ήταν σε αποστολή αναγνώρισης στα 10.000 πόδια δυτικά της Ρόδου», προσέθεσαν οι ίδιες πηγές.

«Η παρενόχληση αυτή δείχνει πως η Ελλάδα λειτουργεί κανονικά τους S-300», σημειώνεται επίσης από την τουρκική πλευρά, σύμφωνα με το kathimerini.gr .

Ωστόαο, ελληνικοί στρατιωτικοί κύκλοι διαψεύδουν τα δημοσιεύματα επισημαίνοντας πως «η τακτική των Ενόπλων Δυνάμεων είναι να απαντούν κάθε φορά σε τέτοιου είδους προκλήσεις με αναχαιτίσεις μέσω μαχητικών αεροσκαφών».

Εν τω μεταξύ, την Τρίτη 23 Αυγούστου δυο ζεύγη τουρκικών F-16 εισήλθαν στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης και παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο. Το πρώτο ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση στις 10:57 πάνω από τη νήσο Διβούνια -βορειοδυτικά της Κάσου- στα 27.000 πόδια, ενώ, στις 11:00 δεύτερο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη νήσο Καμηλονήσι -που βρίσκεται επίσης βορειοδυτικά της Κάσου- στα 27.000 πόδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Αίγινα: ο σκούφος, τα λάθη και οι “συνεργοί”

Πόλο - Παγκόσμιο κορασίδων: Ασημένιο μετάλλιο για την εθνική

Κακοκαιρία τον Αύγουστο: το 1975 και οι απαντήσεις για το φαινόμενο