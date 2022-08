Αθλητικά

NBA: Ο Αρίνας επιμένει στην... υποτίμηση του Αντετοκούνμπο

Ανυποχώρητος εμφανίζεται σε νέα τοποθέτηση του ο Γκιλμπερτ Αρίνας, ο οποίος δηλώνει πως ο MVP του ΝΒΑ δεν έχει “καταλάβει” το μπάσκετ.

Ανυποχώρητος, παρά τις κριτικές που δέχθηκε για την πρώτη τοποθέτηση του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρουσιάστηκε σε νέες δηλώσεις του ο παλαίμαχος All Star του ΝΒΑ, Γκίλμπερτ Αρίνας, ο οποίος όχι μόνο επέμεινε στους ισχυρισμούς του, αλλά το πήγε και ένα βήμα παρακάτω...

Στην πραγματικότητα, επανέλαβε την πεποίθηση του ότι ο Giannis «δεν καταλαβαίνει ακόμα το μπάσκετ» και εξήγησε το σκεπτικό του για τη μάλλον τολμηρή άποψη του...

Εχθές (27/8), ο Αρίνας έγινε viral αφού υποβάθμισε την πορεία του Αντετοκούνμπο στο πρωτάθλημα με τους Μπακς και τη συνολική βελτίωση που έχει κάνει σε όλη την καριέρα του. Ο 40χρονος πρόσθεσε ότι ο «Greek Freak» δεν ξέρει πώς να «εκπαιδεύει το σώμα του» και «να είναι καλύτερος», χρησιμοποιώντας ως επιχείρημά του τον χρόνο του Γιάννη στο παρκέ.

«Παίζει το άθλημα, πήρε πρωτάθλημα, κουλ! Δεν καταλαβαίνει πραγματικά πώς να είναι υπέροχος, πώς να είναι καλύτερος, πώς να εκπαιδεύει το σώμα του. Για να είσαι στο ΝΒΑ, πρέπει να εκπαιδεύσεις το σώμα σου να αντέχει τουλάχιστον 38 λεπτά και πάνω. Ο ΛεΜπρόν έπαιξε 37 λεπτά στα 37 του. Ο Άλεν Άιβερσον έπαιζε 43 λεπτά», εξήγησε ο Αρίνας.

Φυσικά ο Αρίνα δέχτηκε πολλές αντιδράσεις, καθώς το επιχείρημα του χρόνου ήταν κάπως άτοπο αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιζε περίπου 36 λεπτά ανά αγώνα υπό τις οδηγίες του πρώην προπονητή του Τζέισον Κιντ. Τα λεπτά του μειώθηκαν μόνο όταν ανέλαβε του Μπακς ο Μάικ Μπούντενχόλζερ, αλλά αυτό ήταν περισσότερο στρατηγική απόφαση παρά αδυναμία του Γιάννη να μείνει περισσότερη ώρα στο παρκε.

Αυτή η απόφαση μάλιστα μετέτρεψε τους Μπακς σε σταθερούς διεκδικητές του τίτλου και αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντετοκούνμπο κέρδισε τα δύο βραβεία του MVP και αυτό του κορυφαίου αμυντικού παίκτη της χρονιάς όταν είχε μέσο όρο 30 έως 33 λεπτά παρουσίας στο παρκέ.

Παρόλα αυτά, ο Αρίνας υπερασπίστηκε την άποψή του και μάλιστα «ανέβασε» στο Instagram νέα τοποθέτηση του για να πει πώς ο Γιάννης δεν πρόσθεσε καμία νέα ικανότητα στο «οπλοστάσιό» του. Για αυτόν, ο «Greek Freak» έγινε απλά πιο δυνατός και πιο έξυπνος, αλλά όχι πραγματικά καλύτερος στο μπάσκετ.

«Έχει προσθέσει κάποια νέα ικανότητα στο παιχνίδι του; Έχει βελτιωθεί το 3% του; (όχι). Εχει βελτιωθεί το midrange του; (όχι). Οι ελεύθερες βολές του έχουν γίνει καλύτερες; (όχι). Έχει βελτιωθεί στο να παίζει με πλάτη στο καλάθι; (όχι)», έγραψε προσθέτοντας: «Έχει γίνει πιο δυνατός, τον έχει βοηθήσει αυτό στο να τελειώνει καλύτερα τις φάσεις, κάτι που βελτιώνει το ποσοστό ευστοχίας. Αλλά έχει τα ίδια ψεγάδια από τότε, που ξεκίνησε το μπάσκετ. Γι’ αυτό είπα πως χρειάζεται να μάθει το παιχνίδι περισσότερο για να καταλάβει πώς θα βελτιώσει συνολικά το παιχνίδι του. Είναι το ίδιο κτήνος, το ΙΔΙΟ κτήνος, αλλά πιο δυνατό και παθιασμένο. Αν ο Τζόρνταν ήταν Έλληνας, θα είχε ακόμα τις ίδιες αδυναμίες; Δεν μπορούσες να τον σταματήσεις στο μπάσιμο, αλλά η εξέλιξη του fadeaway έγινε η χαρακτηριστική του κίνηση. Αν, λοιπόν, η απάντηση είναι "όχι", τότε η άποψή μου επιβεβαιώνεται. Οι παίκτες δεν γίνονται καλύτεροι, επειδή η επιτυχία τους λέει ότι δεν χρειάζεται πια να βελτιωθούν. Όλοι το έχουμε πει: αν είχε σταθερό σουτ και τρίποντο, θα ήταν ασταμάτητος. Έχουν περάσει εννέα χρόνια και ακόμα λέμε το ίδιο, αλλά όσα λέω είναι λάθος. Άκου έναν hater, γιατί αυτός ξέρει τις αδυναμίες σου, κάτι που σημαίνει πως έχει το σχέδιο να γίνεις καλύτερος».

Το πως... διαβάζει και... ερμηνεύει τα στατιστικά ο Αρίνας είναι δικό του θέμα, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει βελτιώσει την εκτέλεση ελεύθερων βολών και πρόσθεσε σιγά σιγά το σουτ από μέση και μακρινή απόσταση στο παιχνίδι του. Επίσης, ο Αρίνας ανέφερε τον ΛεΜπρόν στις προηγούμενες παρατηρήσεις του για να τονίσει τη διαφορά μεταξύ αυτού και του Γιάννη, αλλά ίσως ξέχασε να αναφέρει ότι ακόμη και ο Τζέιμς συνεχίζει να έχει πρόβλημα ευστοχίας στις ελεύθερες βολές του.

Ο παλαίμαχος μπορεί να επισημαίνει τις αδυναμίες του Γιάννη και υπογραμμίζει τα σημεία που πρέπει να βελτιώσει στο συνολικό του παιχνίδι, αλλά σίγουρα υπερβάλλει όταν τονίζει ότι ο σταρ των Μπακς δεν καταλαβαίνει ακόμα το μπάσκετ. Τα νούμερα και οι αποδείξεις είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο για το πώς ο «Greek Freak» έγινε καλύτερος παίκτης.

Εν κατακλείδι, ο Έλληνας διεθνής είναι μόλις 27 ετών, έχει ήδη κερδίσει πρωτάθλημα ΝΒΑ και έχει κερδίσει διακρίσεις που κάποιοι χρειάστηκαν περισσότερο από μια δεκαετία για να αποκτήσουν...

