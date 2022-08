Κοινωνία

Έβρος: καταζητούμενος για φόνο συνελήφθη κοντά στα σύνορα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διεθνές ένταλμα σύλληψης είχε εκδοθεί για τον άνδρα, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία.

Συνελήφθη στην Ορεστιάδα ένας αλλοδαπός, καταζητούμενος για ανθρωποκτονία.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ορεστιάδας, κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, που είχαν εκδώσει οι αρχές της Σουηδίας, για ανθρωποκτονία από κοινού και σε συνέργεια με άλλο άτομο και βαριά σωματική βλάβη.

Η ανθρωποκτονία τελέστηκε το 2014 στη Σουηδία.

Ο δράστης εντοπίστηκε το Σάββατο το μεσημέρι από τους αστυνομικούς να έχει εισέλθει παράνομα στη χώρα από την Τουρκία.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ο συλληφθείς είναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Αίγινα: ο σκούφος, τα λάθη και οι “συνεργοί”

Χαλκιδική: Νεκρός ανήλικος που έκανε μπάνιο στην θάλασσα (εικόνες)

Κακοκαιρία τον Αύγουστο: το 1975 και οι απαντήσεις για το φαινόμενο