ΑΕΚ: Ο Ελίασον στην Αθήνα (εικόνες)

Ο Σουηδός εξτρέμ έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.



Επί αθηναϊκού εδάφους αφίχθη σήμερα (28/8) ο Νίκλας Ελίασον, προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας του με την ΑΕΚ.

Η Ένωση έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Νιμ, προκειμένου να εντάξει τον Σουηδό εξτρέμ στο δυναμικό της, προσφέροντας ένα ποσό μεγαλύτερο των 2 εκατομμυρίων ευρώ.



Ο 26χρονος άσος αφίχθη στη χώρα μας το μεσημέρι (13:30) και πλέον αυτό που απομένει είναι να περάσει από ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, το οποίο θα είναι διάρκειας πέντε ετών.

Την περυσινή αγωνιστική περίοδο ο Ελίασον είχε με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας 39 συμμετοχές με 7 γκολ και 7 ασίστ σε πρωτάθλημα (Ligue 2) και Κύπελλο.

