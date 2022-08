Κοινωνία

Κόρινθος: Αγέλη σκύλων επιτέθηκε και τραυμάτισε Βρετανούς τουρίστες (εικόνες)

Από την επίθεση των σκύλων, τραυματίστηκε ένας 52χρονος και δύο παιδάκια.

Άγρια επίθεση από αγέλη 15 σκύλων, δέχτηκαν τουρίστες από τη Βρετανία, στο Σουσάκι Κορινθίας.

Θύματα της επίθεσης ήταν ένας 52χρονος άνδρας με τον εννιάχρονο γιο του 52χρονου Ντάνι και στην ξαδέρφη του, την 11χρονη Ρόξυ. Ακόμη ένα παιδάκι, ο 9χρονος Τέντι, κατάφερε να ξεφύγει, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου 2022 όταν τους επιτέθηκαν τα 15 άγρια σκυλιά ράτσας Ροδεσιανού Ρίτζμπακ.

Ο πατέρας των παιδιών, Σταμάτης Καπατιανός, μιλώντας στη Βρετανική εφημερίδα, μίλησε για όσα βίωσε εκείνος και η οικογένειά του. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είχαμε περπατήσει ένα χιλιόμετρο στο τουριστικό μονοπάτι πριν μας πλησιάσουν τα σκυλιά. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να βάλω το σώμα μου ανάμεσα στα σκυλιά και τα παιδιά» και συνεχίζει: «Στα χέρια μου κρατούσα μόνο ένα σακίδιο με τα μπουκάλια νερού των παιδιών. Το χρησιμοποίησα για να σταματήσω τα σκυλιά μέχρι που δάγκωσαν το χέρι μου τόσο δυνατά που πετάχτηκε από το χέρι μου. Μετά με χτύπησαν στο έδαφος και άρχισαν να δαγκώνουν. Νόμιζα ότι θα πεθάνω».

«Όταν είδα τα παιδιά γύρω στα 30 μέτρα πίσω μου, είχα λόγο να συνεχίσω. Μου έδωσε κάποιο είδος θεϊκής δύναμης», τόνισε ο άνδρας.

Ο άνδρας, αφού κηνύγησε τα σκυλιά, πήρε τα παιδιά και επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους.«Έπρεπε να οδηγήσω για 20 έως 25 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιήσω το αριστερό μου χέρι. Ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση ολόκληρης της ημέρας», είπε χαρακτηριστικά.

Τα παιδιά έφτασαν στο νοσοκομείο και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο 52χρονος υποβλήθηκε σε επέμβαση δυόμιση ωρών και νοσηλεύτηκε για έξι ημέρες. Ο 52χρονος υπέβαλε μήνυση για το περιστατικό.

Πηγή: Daily Mail

