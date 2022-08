Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ρέτσος επιστρέφει στο λιμάνι

Ο 24χρονος αμυντικός επιστρέφει στον Ολυμπιακό μετά από πέντε χρόνια.



Ο Παναγιώτης Ρέτσος επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Ο 24χρονος αμυντικός έφτασε νωρίς το πρωί στην Αθήνα και μετά τα απαραίτητα ιατρικά τεστ θα υπογράψει με την ομάδα του Πειραιά, στην οποία επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια.

Ο διεθνής μπακ ήταν χθες στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε στην εντός έδρας ήττα της Ελλάς Βερόνα από την Αταλάντα (0-1) για την 3η αγωνιστική της Serie A.

Ο Ρέτσος το 2017 πωλήθηκε για 17,5 εκατ. ευρώ στη Λεβερκούζεν και είναι έτοιμος να φορέσει ξανά τη φανέλα των πρωταθλητών.

