Πολιτική

Κλιματική αλλαγή: Μητσοτάκης - Κέρι για την κρίση και τις προκλήσεις

Τι ειπώθηκε ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα, κατά την συνάντηση τους, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή και η εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και για την επίτευξη του στόχου μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050 βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα, Τζον Κέρι (John Kerry).

«Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα. Απόλαυσα πραγματικά την τελευταία συνάντηση που είχαμε στο Ριάντ. Είναι μεγάλο προνόμιο ότι είμαστε σε θέση να συζητάμε μαζί σας για τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την ενέργεια, την βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο πρωθυπουργός, κατά την έναρξη της συνάντησης.

«Γνωρίζετε πόσο αφοσιωμένη είναι η Ελλάδα στη συγκεκριμένη ατζέντα και πόσο μεγάλη πρόοδο έχουμε σημειώσει σε πολυάριθμα μέτωπα τα τελευταία τρία χρόνια. Θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω την ταχύτατη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα. Σκοπεύουμε να προσθέσουμε 2 γιγαβάτ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μόνο μέσα στο 2022. Και αυτό μας κατατάσσει στους πρωτοπόρους της Ευρώπης σε αυτό το μέτωπο», πρόσθεσε.

Τη συζήτηση απασχόλησε ιδιαίτερα η προετοιμασία της διοργάνωσης της Διεθνούς Διάσκεψης "Our Ocean Conference" το 2024 στην Ελλάδα.

«Φυσικά, η ατζέντα μας σε ό,τι αφορά το κλίμα είναι πολύ ευρεία. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ζήτημα της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μας και είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε τη Διάσκεψη "Our Ocean Conference" το 2024. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον Υπουργό για τη δέσμευσή του σε αυτό τον σκοπό. Είμαι βέβαιος πως θα είναι μια πολύ επιτυχημένη Διάσκεψη. Θα είναι επίσης μια ευκαιρία για εμάς να τονίσουμε την ιδιαίτερη σημασία που δίνουμε στην προστασία των πολύ ευαίσθητων θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου. Τρέφω τεράστιο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ζήτημα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στη σημασία της Διάσκεψης, ο Τζον Κέρι δήλωσε από την πλευρά του: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι η Ελλάδα θα διοργανώσει τη Διάσκεψη "Our Ocean Conference" το 2024. Πολλοί δεν συνειδητοποιούν τη σύνδεση μεταξύ ωκεανών και κλιματικής κρίσης. Δεν μπορεί να λύσει κανείς το ζήτημα της κλιματικής κρίσης, χωρίς να συνυπολογίζει τι συμβαίνει στους ωκεανούς. Και το αντίστροφο. Δεν μπορεί να επιλύσει κανείς τα προβλήματα που σχετίζονται με τους ωκεανούς χωρίς να δοθεί η δέουσα προσοχή στην κλιματική κρίση, γιατί τα επίπεδα οξύτητας των ωκεανών μεταβάλλονται δραματικά».

«Με το 90% της θέρμανσης να καταλήγει στον ωκεανό, έχει τεράστια επίδραση σε φαινόμενα όπως στις πλημμύρες, στην ένταση των καταιγίδων αλλά και στις καιρικές συνθήκες. Είμαστε μαζί σε αυτό. Το γεγονός ότι η Ελλάδα, με την εκπληκτική ναυτιλία της αλλά και τη θαλάσσια ιστορία της, θα αναλάβει τα ηνία μετά τον Παναμά είναι μια απολύτως λογική επιλογή. Επομένως, αυτό θα είναι ένα σπουδαίο βήμα», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η σημαντική αυτή Διάσκεψη θεσμοθετήθηκε το 2014 κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Kerry ως Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και έχει ήδη κινητοποιήσει περισσότερες από 1.800 δεσμεύσεις αξίας άνω των 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων στους τομείς κλιματικής αλλαγής, βιώσιμης αλιείας, «γαλάζιας» οικονομίας, θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, θαλάσσιας ασφάλειας και ρύπανσης.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Κέρι για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η χώρα μας για την «πράσινη» μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως στον τομέα της ναυτιλίας, ενόψει και της συμμετοχής τους στην επερχόμενη Σύνοδο COP27 στην Αίγυπτο το Νοέμβριο.

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου για το Κλίμα επισήμανε «την ιδιαίτερη θέση που έχει η Ελλάδα αυτή την στιγμή, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, το Κάιρο, σε σχέση με τη Σύνοδο που θα λάβει χώρα, η Ελλάδα είναι το κέντρο των εξελίξεων. Είστε σε καθοριστικό σημείο για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τον (ενεργειακό) μετασχηματισμό που θα πρέπει να επιταχυνθεί. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μας και ανυπομονούμε να ανακαλύψουμε από κοινού νέους τρόπους συνεργασίας».

Κατά την συνάντηση, τονίστηκε επίσης η προτεραιότητα που δίνουν οι δύο χώρες στην προώθηση φιλόδοξων αλλά και ταυτόχρονα εφικτών λύσεων για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της ναυτιλίας και εξέφρασε την ευχή να συμβάλουν ουσιαστικά στην ταχεία υιοθέτηση παγκόσμιων μέτρων, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Τόνισε, επίσης, τον κομβικό ρόλο της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας -της μεγαλύτερης στον κόσμο- για την επιτυχία οποιουδήποτε στόχου ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων στον συγκεκριμένο τομέα, όπως τονίζουν συνεργάτες του.

Ακολούθησε συνάντηση αντιπροσωπειών στην οποία, από την ελληνική πλευρά, συμμετείχαν, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης 'Αννα Μαρία Μπούρα, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης, συμμετείχαν ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα George Tsunis, η Διευθύντρια Επικοινωνίας του Γραφείο του John Kerry Whitney Smith, o Σύμβουλος για θέματα κλιματικής αλλαγής στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ Rohemir D. Ramirez Ballagas και η αξιωματούχος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Andrea Aquilla.

Συνάντηση Δένδια με τον Τζον Κέρι

Τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα Τζον Κέρι υποδέχθηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαν μια γόνιμη συζήτηση για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ για το κλίμα και την προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διοργάνωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Διάσκεψης «Our Ocean Conference» το 2024 και τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

