Κορονοϊός - Σχολεία: συνεδρίαση της Επιτροπής για μάσκες και μέτρα

Η Επιτροπή των Ειδικών συνεδριάζει για τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν την νέα σχολική χρονιά.

Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνεδρίαση της Επιτροπής των ειδικών για τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα σχολεία, όπως προανήγγειλε το πρωί ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

«Έχουμε δύο εβδομάδες ακόμα να ανοίξουν τα σχολεία. Είμαστε σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας. Η λογική, η οποία έχουμε είναι ότι στο πλαίσια που προσπαθούμε να μην έχουμε μέτρα τα οποία δεν χρειάζονται ή μέτρα υποχρεωτικότητας, αυτό να είναι και το μοντέλο στα σχολεία. Οπότε κατά βάση θέλουμε τα σχολεία να είναι πολύ κοντά στην κανονικότητα», ανέφερε μιλώντας στο Μega.

Σε ό,τι αφορά τα self test είπε πως «έχουμε φύγει από τα τεστ όπως τα είχαμε ζήσει ως τώρα, που ήταν τα συνεχόμενα τεστ». «Πρέπει να είναι στοχευμένα και στα σχολεία, καθώς δεν έχουν το νόημα, το οποίο είχανε την προηγούμενη περίοδο» είπε ενώ σε ό,τι αφορά τις μάσκες είπε: «Η μάσκα αντίστοιχα συνολικά -δεν λέω μόνο για τα σχολεία- περισσότερο θέλουμε να έχει μία κατεύθυνση σύστασης, εκτός από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα νοσοκομεία που έχουμε πει ξεκάθαρα ότι εκεί πέρα υπάρχει υποχρεωτικότητα».

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πάντως πως «η πανδημία βέβαια είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, οπότε αν χρειαστεί θα προσαρμοζόμαστε». Σε γενικές γραμμές «δεν θέλουμε να επανέλθει η υποχρεωτικότητα στη μάσκα, αλλά θα δούμε την πορεία πως πηγαίνει και τι μας έδειξε το καλοκαίρι. Γιατί με αυτό το γνώμονα λειτουργούμε» πρόσθεσε.

Είπε επίσης πως είχαμε κρούσματα αντίστοιχα με τα κρούσματα που υπήρχαν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, αλλά ωστόσο αυτά δεν μεταφράστηκαν σε νοσηλείες σε εντατικές. «Είχαμε νοσηλείες μόνο σε απλές κλίνες, άρα αυτό μας δείχνει ότι πλέον επειδή έχουμε εμβολιασμένο πληθυσμό, έχουμε άλλες μεταλλάξεις, έχουμε αντιϊικά φάρμακα, έχουμε αντίστοιχα και καλύτερα θεραπευτικά πρωτόκολλα, γνωρίζουμε σιγά-σιγά τον κορονοϊό, αντιστοίχως μπορούμε να μην πάμε σε μέτρα», κατέληξε, επισημαίνοντας πως η βούληση είναι να μην έχουμε παραπάνω μέτρα από αυτά που βλέπουμε σήμερα. «Από εκει και πέρα αν χρειαστεί να πάρουμε, αυτά θα είναι ήπια και τα σχολεία δεν αποτελούν εξαίρεση. Θέλουμε και τα παιδιά που θα γυρίσουν στα σχολεία να βρίσκονται πολύ κοντά στην κανονικότητα» τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινή της συνέντευξη και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανέφερε πως η επιστροφή των μαθητών στα θρανία τη νέα σχολική χρονιά θα γίνει με το ηπιότερο δυνατό υγειονομικό πρωτόκολλο. «Η τάση είναι για τα ηπιότερα δυνατά μέσα, το ηπιότερο δυνατό πρωτόκολλο, γιατί πλέον έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα» ανέφερε σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα υπάρχουν μάσκες και self test.

