Εξορκισμοί στη Θεσσαλονίκη: Αμετανόητα τα μέλη της “Εκκλησίας των Εθνών”

Βγάζουν φωτογραφίες με χειροπέδες, τις ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δηλώνουν ότι τα καλύτερα έρχονται.

Αμετανόητοι και προκλητικοί εμφανίζονται μετά την σύλληψη τους τα μέλη της αυτοαποκαλούμενης Εκκλησίας των Εθνών, που έχει προκαλέσει σάλο στη Θεσσαλονίκη. Η έρευνα της Ασφάλειας για την δράση της ωστόσο συνεχίζεται.....

Βγάζουν φωτογραφίες με χειροπέδες, τις ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δηλώνουν ότι τα καλύτερα έρχονται. Ο επικεφαλής της Εκκλησίας των Εθνών μάλιστα βιντεοσκοπησε δήλωση του εντός του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, λίγα λεπτά αφότου αφέθηκε ελεύθερος.

"Όπως ήταν αναμενόμενο, μας είδε ο εισαγγελέας και μας άφησε ελεύθερους.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χριστιανούς, όλα τα παιδιά του Θεού σε ολόκληρο τον κόσμο οι οποίοι μας στήριξαν με την προσευχή τους, με τη στήριξή τους, με την αγάπη τους.

Και θέλουμε να ξέρετε ότι συνεχίζουμε να προσευχόμαστε για εσάς, συνεχίζουμε να κάνουμε το έργο του Κυρίου όπως το κάναμε εδώ και 7 χρόνια τώρα εδώ στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και ξέρουμε ότι το καλό δεν είναι αρκετό, γιατί το καλύτερο έρχεται!"

Ο ιερέας, όπως τον αποκαλούν αλλά και ο στενός του συνεργάτης, μπορεί να αφέθησαν ελεύθεροι, η Εκκλησία των Εθνών ωστόσο δεν έχει ξεμπερδέψει με τη δικαιοσύνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, την οποία και παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Η εισαγγελέας ζητά να διαπιστωθεί αν έχουν προκύπτουν τα αδικήματα του προσηλυτισμού, της παράνομης κατάληψης δημοσίου χώρου και της διατάραξης κοινής ησυχίας, με αφορμή τις συγκεντρώσεις που πραγματοποίησαν στην πλατεία Δικαστηρίων.

"Ξέρω ότι έχουν εθελοντές. Όταν ρωτάνε ποιον να κάνουν εξορκισμό σηκώνουν χέρι και τους παίρνουν"

"Έχει θεραπεύσει και εμένα και όλους. Είναι αλήθεια στην Αφρική είναι ο Τζόσουα πέθανε. Ο Χάρης ξέρει εκεί. Ο θεός να ελευθερώσει όλους μας. Αγαπαει όλους ανθρώπους. Ο θεός είναι για όλους"

Το εγκαταλελειμμένο κέντρο διασκέδασης στην ανατολική Θεσσαλονίκη, που χρησιμοποιούσαν για τις υποτιθέμενες τελετές τους παραμένει σφραγισμένο, τα μέλη της Εκκλησίας των Εθνών ωστόσο τονίζουν ότι θα συνεχίσουν τη στάση τους.

