Κοινωνία

“Εκκλησία των Εθνών” - εξορκισμοί στη Θεσσαλονίκη: “τα καλύτερα έρχονται”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανάρτησή της η “Εκκλησία των Εθνών” μετά τη σύλληψη του ηγέτη της και ενός ακόμη μέλους.

Την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής ο επικεφαλής της «Εκκλησίας των Εθνών» ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Α.Τ. Θέρμης και συνελήφθη.

ίχε προηγηθεί έφοδος της Αστυνομίας στο πρώην κέντρο διασκέδασης «Νεράιδα», στην περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία» στην ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί λειτουργούσε χωρίς άδεια ο υποτιθέμενος χώρος λατρείας.

Εντός του χώρου εντοπίστηκαν 25 πιστοί. Αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης πέρασαν χειροπέδες σε έναν 24χρονο, δεξί χέρι του επικεφαλής της αίρεσης, ο οποίος δήλωσε προσωρινά υπεύθυνος της εγκατάστασης.

Τα δύο μέλη της αίρεσης, όπως την χαρακτηρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία, αφού πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθερα και ορίστηκε ρητή δικάσιμος για τις 14 Νοεμβρίου.

Η "Εκκλησία των Εθνών" μέσα από τα social media, έκανε ανάρτηση μετά την ανακοίνωση ότι τα δύο μέλη αφέθηκαν ελεύθερα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της “Εκκλησίας των Εθνών”:



“ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!

Η σύλληψη του πατέρα Χαράλαμπου είναι αναμφισβήτητη απόδειξη ότι ο Λόγος του Θεού δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ! Όπως αναφέρει ο σπουδαίος Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Τιμόθεον Β’ 3:11-12: «τους διωγμούς, τα παθήματα, που μου συνέβησαν στην Aντιόχεια, στο Iκόνιο, στα Λύστρα, ποιους διωγμούς υπέφερα? και απ’ όλα ο Kύριος με ελευθέρωσε. Kαι, μάλιστα, όλοι όσοι θέλουν να ζουν με τρόπο ευσεβή εν Xριστώ Iησού, θα διωχθούν».

Καθώς συνεχίζετε να μας θυμάστε στις προσευχές σας, πιστεύουμε ότι το παντοδύναμο χέρι του Θεού θα συνεχίσει να μας στηρίζει σε όλη αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Εκτιμούμε την αγάπη και την υποστήριξη που δείξατε όλοι από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους! Σίγουρα τα καλύτερα έρχονται, στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού! Ο Θεός είναι μαζί μας!”.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Νεκρός ανήλικος που έκανε μπάνιο στην θάλασσα (εικόνες)

Έγκλημα στην Αίγινα: ο σκούφος, τα λάθη και οι “συνεργοί”

Κακοκαιρία τον Αύγουστο: το 1975 και οι απαντήσεις για το φαινόμενο