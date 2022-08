Αθλητικά

Ολυμπιακός: Πρώτη απώλεια στην Τρίπολη

Δεν κατάφερε να επικρατήσει του Αστέρα κι έφυγε από την Τρίπολη με έναν μόλις βαθμό ο Ολυμπιακός.

Την πρώτη του απώλεια στο πρωτάθλημα είχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο τελευταίο ματς της 2ης αγωνιστικής της Super League αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα (0-0) στην Τρίπολη με τον Αστέρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν βρήκαν δίχτυα, αν και στο δεύτερο μέρος είχαν δύο πολύ καλές στιγμές με τον Ελ Αραμπί, ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα ήταν δίκαιο με βάση τη συνολική εικόνα του αγώνα. Οι Αρκάδες μετά το 3-3 στο Βόλο αμύνθηκαν πολύ καλά, είχαν πάθος και αποφασιστικότητα και στο φινάλε πήραν αυτό που ζήτησαν.

Το πρώτο 45λεπτο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» δεν είχε πολλές φάσεις και δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την κατοχή της μπάλας, καλύτερη κυκλοφορία, αλλά επιθετικά ήταν... αόρατοι. Οι γηπεδούχοι από την πλευρά του αμύνθηκαν εξαιρετικά, κρατώντας τις γραμμές τους κοντά τη μία με την άλλη.

Η πρώτη αξιόλογη φάση στο ματς σημειώθηκε στο 3ο λεπτό, για λογαριασμό των γηπεδούχων με τον Μπαράλες να πιάνει το σουτ μέσα στην περιοχή και να στέλνει τη μπάλα άουτ.

Ο Ολυμπιακός απείλησε στο 41΄, όταν μετά από γύρισμα του Μασούρα στην «καρδιά» της μεγάλης περιοχής κι ενώ ο Ελ Αραμπί ετοιμαζόταν να σκοράρει, την τελευταία στιγμή ο Καστάνο απομάκρυνε τη μπάλα.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μαροκινός έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-0, όταν το σουτ που επιχείρησε από το σημείο του πέναλτι βρήκε στο πόδι αμυντικού τβν γηπεδούχων.

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο. Πίεσε από νωρίς και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να σκοράρει, χάνοντας την πρώτη του ευκαιρία στο 58΄ με το σουτ του Χουάνγκ να περνά κόρνερ.

Λίγα λεπτά σε μία από τις λιγοστές του αντεπιθέσεις στην επανάληψη, ο Αστέρας σκόραρε με τον Πίτσου στο 63΄, αλλά ο διαιτητής Καραντώνης δε μέτρησε το γκολ λόγω του επιθετικού φάουλ που προηγήθηκε από τον Μπενίτο στον Άβιλα.

Έξι λεπτά πριν το 90΄ ο Ελ Αραμπίο έχασε νέα ευκαιρία να βάλει μπροστά στο σκορ τον Ολυμπιακό, με την καρφωτή κεφαλιά που έπιασε από τη σέντρα του Βαλμπουενά να στέλνει τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Δημήτριος Καραντώνης (Ημαθίας)

Κίτρινες: Γκαρντάβσκι, Καστάνο, Τιλίκα, Μπαράλες - Βαλμπουενά

Οι ενδεκάδες:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Παπαδόπουλος, Άλβαρες, Καρμόνα (46΄ Μπενίτο), Ατιένζα, Καστάνο, Στάνκο, Γκαρντάβσκι (70΄ Ριέρα), Μπερτόλιο (61΄ Τζουκάνοβιτς), Τιλίκα (60΄ Μπαρτόλο), Μπαράλες, Μουνάφο (11΄ λ.τρ. Ρούμπεν Γκαρσία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βατσλίκ, Σισέ, Μπα, Άβιλα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά (81΄ Κούντε), Χουάνγκ, Ραντζέλοβιτς (69΄ Ροντρίγκες), Ζινγκερνάγκελ (60΄ Βαλμπουενά), Μασούρας (70΄ Ουί Τζο Χουάνγκ), Ελ Αραμπί

