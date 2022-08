Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: το πρώτο ντέρμπι στην Basket League

Για πότε ορίστηκαν τα ντέρμπι των "αιωνίων" τη νέα σεζόν. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα.



Στις 3 Δεκεμβρίου 2022, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων», ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, της φετινής Basket League (2022-23), μετά τη διενέργεια της κλήρωσης σήμερα (30/8), από τη διοργανώτρια Αρχή, ΕΣΑΚΕ.

Στον δεύτερο γύρο, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την ομάδα του Πειραιά στο ΟΑΚΑ, στις 18 Μαρτίου 2023, για την 19η αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σεζόν 2022/23 της Basket League:

1η και 12η αγωνιστική



ΑΕΚ - Καρδίτσα

Απόλλωνας Πάτρας - Ολυμπιακός

Περιστέρι - ΠΑΟΚ

Άρης - Παναθηναϊκός

Λαύριο - Προμηθέας

Ιωνικός - Κολοσσός

2η και 13η αγωνιστική



Καρδίτσα - Κολοσσός

Προμηθέας - Ιωνικός

Παναθηναϊκός - Λαύριο

ΠΑΟΚ - Άρης

Ολυμπιακός - Περιστέρι

ΑΕΚ - Απόλλωνας Πάτρας

3η και 14η αγωνιστική



Απόλλωνας Πάτρας - Καρδίτσα

Περιστέρι - ΑΕΚ

Άρης - Ολυμπιακός

Λαύριο - ΠΑΟΚ

Ιωνικός - Παναθηναϊκός

Κολοσσός - Προμηθέας

4η και 15η αγωνιστική



Καρδίτσα - Προμηθέας

Παναθηναϊκός - Κολοσσός

ΠΑΟΚ - Ιωνικός

Ολυμπιακός - Λαύριο

ΑΕΚ - Άρης

Απόλλωνας Πάτρας - Περιστέρι

5η και 16η αγωνιστική



Περιστέρι - Καρδίτσα

Άρης - Απόλλωνας Πάτρας

Λαύριο - ΑΕΚ

Ιωνικός - Ολυμπιακός

Κολοσσός - ΠΑΟΚ

Προμηθέας - Παναθηναϊκός

6η και 17η αγωνιστική



Καρδίτσα - Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ - Προμηθέας

Ολυμπιακός - Κολοσσός

ΑΕΚ - Ιωνικός

Απόλλωνας Πάτρας - Λαύριο

Περιστέρι - Άρης

7η και 18η αγωνιστική



Άρης - Καρδίτσα

Λαύριο - Περιστέρι

Ιωνικός - Απόλλωνας Πάτρας

Κολοσσός - ΑΕΚ

Προμηθέας - Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

8η και 19η αγωνιστική



Καρδίτσα - ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΑΕΚ - Προμηθέας

Απόλλωνας Πάτρας - Κολοσσός

Περιστέρι - Ιωνικός

Άρης - Λαύριο

9η και 20η αγωνιστική



Λαύριο - Καρδίτσα

Ιωνικός - Άρης

Κολοσσός - Περιστέρι

Προμηθέας Πάτρας - Απόλλωνας Πάτρας

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

10η και 21η αγωνιστική



Καρδίτσα - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Απόλλωνας Πάτρας - Παναθηναϊκός

Περιστέρι - Προμηθέας

Άρης - Κολοσσός

Λαύριο - Ιωνικός

11η και 22η αγωνιστική



Ιωνικός - Καρδίτσα

Κολοσσός - Λαύριο

Προμηθέας - Άρης

Παναθηναϊκός - Περιστέρι

ΠΑΟΚ - Απόλλωνας Πάτρας

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

