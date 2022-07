Αθλητικά

Basket League: “Κλείδωσαν” κλήρωση και πρώτο τζάμπολ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ξεκινά η αγωνιστική δράση για την Basket League. Πότε θα γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Για πότε ορίστηκε το Super Cup.



Το διήμερο 8-9 Οκτωβρίου «ανοίγει η αυλαία» της αγωνιστικής περιόδου 2022-23 στην Basket League, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή (25/7) συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ. Παράλληλα, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών αποφάσισε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος να πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου.

Η σχετική ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ έχει ως εξής:

«Στην σημερινή (25/7) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ αποφασίστηκε ότι η κλήρωση του 31ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου. Το τζάμπολ της νέας Basket League ορίστηκε για το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Οκτωβρίου.

Το 3ο Super Cup θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σαουδάραβας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στην Αθήνα - Οι επενδύσεις και τα super deals

Μαρίτα Αγγελοπούλου: Σοκ από τον θάνατό της - Η δολοφονία του πατέρα της και η τελευταία της συνέντευξη (βίντεο)

Καιρός - Καύσωνας: ζέστη και μπόρες την Τρίτη