Pricefox και για ασφάλιση μηχανής

Το Pricefox εισέρχεται στην ασφάλιση μηχανής. Πλέον, οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές και παροχές και για την ασφάλιση των μηχανών τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Pricefox

"Στο Pricefox πάντα ακούμε τους πελάτες μας και κάνουμε το καλύτερο για να καλύπτουμε τις ανάγκες τους. Μετά το έντονο ενδιαφέρον των πελατών μας για σύγκριση και αγορά ασφάλειας μηχανής online, το κάναμε πράξη. Τώρα στο Pricefox οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές και καλύψεις για ασφάλεια μηχανής.

Συνεργασίες με Ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλεια μηχανής

Το Pricefox συνεργάζεται με αξιόπιστες ασφαλιστικές οι οποίες προσφέρουν ασφάλεια μηχανής. Οι πρώτες συνεργασίες με τις Hellas Direct, Yellow Project by Wakam, Apeiron Insurance Project και ΕΛΠΑ Ασφάλειες δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν πακέτα βασικής ασφάλισης μηχανής και ασφάλισης έναντι πυρός/κλοπής.

Η βραβευμένη ελληνική insurtech startup εταιρεία επεκτείνει τις λύσεις προς τους καταναλωτές

To Pricefox κατατάσσεται ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιους, Νο.50 στο Insurtech Insights #Future50 Europe, στις πλέον καινοτόμες startup που διαμορφώνουν το ασφαλιστικό τοπίο στην Ευρώπη. Μετά το λανσάρισμα με την ασφάλεια αυτοκινήτου online το Pricefox επεκτείνει τις ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει. Το Pricefox θα συνεχίσει να αναπτύσσει νέες λύσεις με στόχο να βοηθά τους Έλληνες καταναλωτές να ζουν οικονομικά μέσα από την σύγκριση τιμών online.

