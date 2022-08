Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Αλεποχώρι: Ελεύθερος με όρους ο 70χρονος

Ολοκληρώθηκε η απολογία του 70χρονου που πυροβόλησε δύο ανήλικους στην αυλή του σπιτιού του.

Ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία του ο 70χρονος που τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής πυροβόλησε και τραυμάτισε ελαφρά δύο παιδιά 14 και 16 ετών τα οποία, μαζί με άλλα, φέρονται να είχαν μπει στην αυλή του εξοχικού σπιτιού του, στο Αλεποχώρι.

Ο κατηγορούμενος, που είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ισχυρίζεται, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο συνήγορος του, πως δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη, πόσο μάλλον θάνατο, στους εισβολείς στον χώρο της οικίας του, αλλά να τους φοβίσει πιστεύοντας πως είναι διαρρήκτες. Φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι πυροβόλησε σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που αντιλήφθηκε δύο φιγούρες, χωρίς να γνωρίζει ότι εκεί βρίσκονταν τα δύο αγόρια που τραυματίστηκαν.

Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, συμφώνησαν ότι στον κατηγορούμενο πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης στο Αλεποχώρι, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής του ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ.

