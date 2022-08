Life

Μιχάλης Χατζηγιάννης: το νέο κοίτασμα μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού, εάν...

Το σχόλιο του δημοφιλούς τραγουδοποιού για τις εξελίξεις στην ιδιαίτερη πατρίδα του, μετά την ανακάλυψη του μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου.

Ως «Μια εν δυνάμει ευκαιρία για τη λύση του Κυπριακού…» χαρακτηρίζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τις εξελίξεις στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κύπρο, με την ανακάλυψη του μεγάλου κοιτάσματος στο Οικόπεδο 6 της ΑΟΖ της Κύπρου.

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός και ερμηνευτής σημειώνει δε πως η ανακάλυψη του κοιτάσματος προσδίδει νέα διάσταση στις επικείμενες εκλογές στην Κύπρο.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σημειώνει στο σχόλιο του πως είναι εφικτό η διαχείριση των νέων δεδομένων να λειτουργήσει θετικά σε ότι αφορά την επίλυση του Κυπριακού.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη

« Μια εν δυνάμει ευκαιρία για τη λύση του Κυπριακού…

Καλημέρα σε όλες και όλους. Επιτρέψτε μου μια μικρή αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την ιδιαίτερη πατρίδα μου Κυπρο.

Μετά την τελευταία ανακάλυψη των Eni-Total στο κοίτασμα Cronos 1, με την Κύπρο να αποκτά δυνητική ενεργειακή ισχύ 12-15 δις. κυβικά πόδια, οι εκλογές αποκτούν άλλη διάσταση. Χρειάζεται άρτια διαχείριση του ορυκτού πλούτου, που αναδεικνύεται στο ισχυρό όπλο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνάρτηση με μια σύγχρονη διακυβέρνηση από νέους τεχνοκράτες υπό μια εμπνευσμένη καθοδήγηση».

