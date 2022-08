Πολιτική

Θεοδωρικάκος: 36.386 μετανάστες επιχείρησαν να μπουν στη χώρα τον Αύγουστο

Η κορύφωση της τουρκικής προκλητικότητας, με την εργαλειοποίηση των παράτυπων μεταναστών είναι η αδήριτη πραγματικότητα, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.





Η κορύφωση της τουρκικής προκλητικότητας, με την εργαλειοποίηση των παράτυπων μεταναστών είναι η αδήριτη πραγματικότητα, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ενημερώνοντας την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα στον Έβρο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έστειλε μήνυμα προς κάθε «σύγχρονο δουλέμπορο», αλλά και προς την Τουρκία, ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να περνά από τον Έβρο, παράνομα, κανείς προς την Ελλάδα. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα προστασίας των συνόρων μας και σεβασμού της ίδιας τη ανθρώπινης ζωής», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος: Δεν είναι δυνατό να αποδεχθεί κανείς αυτή τη βάναυση εργαλειοποίηση των ανθρώπων αυτών, από πλευράς Τουρκίας και δουλεμπόρων, «ότι και εάν σκεφτούν ως τέχνασμα [..] για να πραγματοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους».

Επικαλούμενος στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι μόνο τον Αύγουστο 36.386 άνθρωποι επιχείρησαν να μπουν στη χώρα, ενώ, από τις από τις αρχές του έτους απετράπη από την Αστυνομία η είσοδος 154.102 παράτυπων μεταναστών, έγιναν 852 συλλήψεις παράνομων διακινητών, 3.881 προσαγωγές και 2.500 συλλήψεις παράνομων μεταναστών στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Αναφερόμενος στο τεχνητό εμπόδιο κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων είπε ότι προχωρά η επέκταση του φράχτη στο σύνολό του, καθώς και η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων επιτήρησης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι από το Μάρτιο, η ΕΛΑΣ διέσωσε 234 παράνομους μετανάστες που «τοποθετήθηκαν σε νησίδες του Έβρου».

Ειδικότερα για το πρόσφατο περιστατικό στον Έβρο, ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι οι δυνάμεις μας δρουν αποκλειστικά σε ελληνικά εδάφη, καθώς, εάν βρεθούν σε ξένο έδαφος «ανοίγει ο ασκός του Αιόλου».

Επισήμανε επίσης, ότι τα τελευταία γεγονότα στον Έβρο ανέδειξαν ότι είναι εθνικά επιζήμιο, την ώρα που οι μετανάστες κατήγγειλαν τις πρακτικές της Τουρκίας, η αντιπολίτευση να αναμασά την τουρκική προπαγάνδα:

«Οι ίδιοι, οι διασωθέντες μετανάστες, ουσιαστικά κατήγγειλαν την Τουρκία με όσα είπαν, και κυρίως με το γεγονός ότι αναγνώρισαν και περιέγραψαν ότι μετακινήθηκαν από την τουρκική πλευρά, από τις περιοχές που ζούσαν [..] προς την ελληνοτουρκική μεθόριο, με τη προοπτική ότι θα τους μαζέψει η Ελλάδα, παρότι επρόκειτο για παράνομη μορφή μετανάστευσης. Την ώρα που οι ίδιοι οι διασωθέντες κατήγγειλαν την Τουρκία, η αξιωματική αντιπολίτευση κατήγγειλε την ελληνική πλευρά, αναμασώντας εξ αντικειμένου, την τουρκική προπαγάνδα. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Πρέπει να ανασκευαστεί. Το εθνικό συμφέρον πρέπει πάντα να προηγείται των κομματικών επιδιώξεων», είπε χαρακτηριστικά.

