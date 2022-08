Κόσμος

Ρωσία: Στη φυλακή γιατί... συνέκρινε τον Στάλιν με τον Χίτλερ

Πως μία ανάρτηση που έκανε στο Facebook το 2020 ο Ρώσος πολιτικός τον οδήγησε στη φυλακή.

Το περιφερειακό δικαστήριο Τβερσκόι της Μόσχας επέβαλε στον ηλικίας 72 ετών Ρώσο πολιτικό της αντιπολίτευσης Λεονίντ Γκόζμαν ποινή φυλάκισης 15 ημερών, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο την υπηρεσία Τύπου του δικαστηρίου.

«Δεν έκανα επίδειξη εξτρεμιστικών συμβόλων, καμίας σβάστικας. Δεν φυλάσσω το πηλίκιο του Χίτλερ όπως το φυλάσσουν στον κύριο ναό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν προέτρεψα σε βία, έχω πληθώρα κειμένων, στα οποία λέω ότι όλες οι πολιτικές αλλαγές πρέπει να γίνονται ειρηνικά», δήλωσε ο Γκόζμαν στο δικαστήριο.

Ο Γκόζμαν κρίθηκε ένοχος για παραβίαση του Κώδικα Διοικητικών παραβάσεων (και συγκεκριμένα του άρθρου περί ταύτισης των ενεργειών της Σοβιετικής Ένωσης με την ναζιστική Γερμανία) για ανάρτηση που έκανε στο Facebook το 2020, στην οποία είχε ασκήσει κριτική στην επιθυμία των ρωσικών αρχών να απαγορεύσουν τη σύγκριση της ΕΣΣΔ με την ναζιστική Γερμανία.

Στην ανάρτησή του, η οποία στάθηκε αφορμή για την σύλληψή του, ο Γκόζμαν είχε γράψει τότε : «Στην δεδομένη περίπτωση θέλω να υποστηρίξω το εξής: Δεν πρέπει να εξισώνονται. Ο Χίτλερ είναι το απόλυτο κακό, αλλά ο Στάλιν ακόμη χειρότερο. Τα Ες-Ες είναι εγκληματίες, αλλά και η NKVD ακόμη χειρότερη, επειδή οι τσεκίστες σκότωναν τους δικούς τους. Ο Χίτλερ κήρυξε τον πόλεμο κατά της ανθρωπότητας. Οι κομμουνιστές κήρυξαν έναν καθολικό πόλεμο ενάντια στον δικό τους λαό» (NKVD ήταν η υπηρεσία ασφαλείας επί Στάλιν, τσεκίστες ήταν οι εργαζόμενοι σ' αυτήν σ.σ).

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του δικαστηρίου, γράφει ο ιστότοπος «Ostorozno Novosti», ο Γκόζμαν επικαλέσθηκε λόγους υγείας, αλλά το δικαστήριο δεν έλαβε υπ’ όψιν το αίτημά του.

Μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ο Λεονίντ Γκόζμαν έφυγε από την Ρωσία αλλά στα μέσα Ιουνίου επέστρεψε, δηλώνοντας ότι η απόφαση του είναι «ηθική και όχι πολιτική επιλογή». Τον Μάιο ανακηρύχθηκε «ξένος πράκτορας».

Τον Ιούλιο μετά από ανάκριση στην Ανακριτική Επιτροπή, του ασκήθηκε ποινική δίωξη επειδή ο ίδιος και η σύζυγός του δεν ενημέρωσαν έγκαιρα τις αρχές για το ότι είχαν διπλή υπηκοότητα. Το 2018 απόκτησαν την ισραηλινή υπηκοότητα αλλά ενημέρωσαν τις ρωσικές αρχές ένα χρόνο μετά, αργότερα απ' ότι απαιτεί ο νόμος.

Το 2021 η Κρατική Δούμα (κάτω βουλή) ψήφισε νόμο τον οποίο υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος απαγορεύει την εξίσωση των κομμουνιστών με τους ναζί. Ο εν λόγω διοικητικός νόμος προβλέπει επιβολή ποινής φυλάκισης έως 15 ημέρες και χρηματικό πρόστιμο έως 2.000 ρούβλια (32,83 ευρώ).

