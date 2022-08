Οικονομία

Φυσικό αέριο: H Gazprom “κλείνει τη στρόφιγγα” στη Γαλλία

Υπεγράφη το διάταγμα από τον Βλαδίμηρο Πούτιν, βάσει του οποίου διακόπτεται η παροχή φυσικού αερίου στη Γαλλία.

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει πλήρως από την Πέμπτη τις παραδόσεις φυσικού αερίου στον γαλλικό όμιλο Engie, λόγω της αθέτησης πληρωμής για τις παραδόσεις που έγιναν τον Ιούλιο.

«Η Gazprom Export ενημέρωσε την Engie για την πλήρη αναστολή των παραδόσεων φυσικού αερίου από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι την αποπληρωμή του συνόλου των οφειλών για τις παραδόσεις», ανέφερε ο ρωσικός όμιλος σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τρίτης στον λογαριασμό του στο Telegram.

Σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στα τέλη Μαρτίου, «απαγορεύεται η παράδοση φυσικού αερίου σε ξένο αγοραστή που δεν έχει καταβάλει πληρωμή εντός της καθορισμένης περιόδου που προβλέπεται στη σύμβαση». Επικαλούμενη το διάταγμα, η Gazprom υπογραμμίζει ότι δεν έλαβε σήμερα το σύνολο της οφειλής για τις παραδόσεις του Ιουλίου.

Η διοίκηση της γαλλικής Engie δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) για σχολιασμό. Η γαλλική εταιρεία έχει διαβεβαιώσει ότι έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή μέτρα προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετεί τους πελάτες της ακόμη και σε περίπτωση πλήρους διακοπής της παροχής φυσικού αερίου από τη Gazprom. Οι παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου στην Engie είχαν ήδη μειωθεί σημαντικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.