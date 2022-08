Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: Νέα απόπειρα εκτόξευσης για την Σελήνη

Η πρώτη προσπάθεια απέτυχε μετά από τον εντοπισμό μιας σειράς τεχνικών ζητημάτων που έθεταν σε κίνδυνο την αποστολή. Για πότε έχει προγραμματιστεί η δεύτερη απόπειρα.

H NASA προγραμματίζει να κάνει μία δεύτερη προσπάθεια το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου για την εκτόξευση του νέου πυραύλου (SLS) στο φεγγάρι, πέντε ημέρες μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια εκτόξευσης την Δευτέρα, όπως ανακοίνωσαν χθες αξιωματούχοι της.

Η πρώτη προσπάθεια απέτυχε μετά από τον εντοπισμό μιας σειράς τεχνικών ζητημάτων που έθεταν σε κίνδυνο την αποστολή.

Τα σχέδια προβλέπουν την εκτόξευση του πυραύλου SLS που έχει συνολικό ύψος 209 μέτρων από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα. Η μη επανδρωμένη κάψουλα Ωρίων να πραγματοποιήσει μία δοκιμαστική πτήση έξι εβδομάδων γύρω από το φεγγάρι και να επιστρέψει πίσω στη γη.

Η εκτόξευση που αναμένεται εδώ και πολύ καιρό θα ενεργοποιήσει το διαστημικό πρόγραμμα Άρτεμις της NASA για πτήση από το φεγγάρι στον Άρη, ενώ διαδέχεται το πρόγραμμα Απόλλων (Apollo Program) των σεληνιακών διαστημικών αποστολών των δεκαετιών του 1960 και του 1970.

H κωδική ονομασία της πρώτης πτήσης του νέου συστήματος εκτόξευσης και της κάψουλας Ωρίων είναι Άρτεμις Ι με στόχο την πραγματοποίηση δοκιμαστικής πτήσης διαφόρων σταδίων για το συνολικό διαστημικό όχημα βάρους 2,87 εκατομμυρίων τόνων, πριν η NASA λάβει αποφάσεις για την καταλληλότητά του αναφορικά με την πραγματοποίηση επανδρωμένων πτήσεων.

Η αρχική προσπάθεια εκτόξευσης της αποστολής Άρτεμις Ι από τη NASA τη Δευτέρα τερματίστηκε ανεπιτυχώς, μετά από τον εντοπισμό ενός προβλήματος ψύξης σε έναν από τους κινητήρες κεντρικού σταδίου του SLS, αναγκάζοντας τη Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ να προχωρήσει στην αναστολή της αντίστροφης μέτρησης για την εκτόξευση.

Σε μία συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες, αξιωματούχοι της NASA δήλωσαν πως ελπίζουν ότι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν θα έχουν επιλυθεί στην ώρα τους, για την επανάληψη της προσπάθειας εκτόξευσης το Σάββατο.

