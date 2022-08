Κόσμος

Γερμανία: Ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας κυβερνητικοί αξιωματούχοι

Οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, με βάση δημοσίευμα της Die Zeit, εξέτασαν το ιστορικό των αξιωματούχων, τις προσωπικές τους σχέσεις και τα ταξιδιωτικά τους αρχεία. Τι εντόπισαν.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας ζήτησε από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες (BfV), να ερευνήσει δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους του υπουργείου λόγω ανησυχιών για πιθανούς δεσμούς τους με την Ρωσία, αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit.

Η Die Zeit επικαλούμενη δική της έρευνα, αναφέρει ότι αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομίας είχαν προσεγγίσει την άνοιξη την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) που είναι αρμόδια για θέματα κατασκοπείας, σχετικά με τους αξιωματούχους και την φημολογούμενη φιλορωσική τους στάση σε θέματα όπως η διάσωση του ομίλου Uniper (ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου στη Γερμανία) ή η κρατική παρέμβαση στην Gazprom Germania.

Η Die Zeit δεν κατονομάζει τους αξιωματούχους.

Η BfV εξέτασε το ιστορικό των αξιωματούχων, τις προσωπικές τους σχέσεις και τα ταξιδιωτικά τους αρχεία και δεν βρήκε μέχρι στιγμής αδιάσειστα στοιχεία για κατασκοπεία ή διαφθορά, αναφέρει η Die Zeit.

Η λεπτομερής μελέτη του ιστορικού τους από τις υπηρεσίες έδειξε ότι ο ένας από τους δύο υπόπτους είχε σπουδάσει στη Ρωσία. Οι δύο αξιωματούχοι φέρονται επίσης να έχουν «συναισθηματική εγγύτητα» με τη Ρωσία, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα.

Το υπουργείο Οικονομίας, το οποίο δήλωσε ότι δεν σχολιάζει ειδικές υποθέσεις, ανέφερε ότι διατηρεί στενές επαφές με την BfV από την έναρξη της νομοθετικής περιόδου καθώς το υπουργείο λειτουργεί υπό τον συνεχή εξονυχιστικό έλεγχο της BfV λόγω της αρμοδιότητας του για την ενεργειακή ασφάλεια.

«Επιπλέον, η νέα διοίκηση έχει αναθεωρήσει πλήρως την φιλική προς την Ρωσία πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου.

«Όλες οι προσπάθειες της νέας διοίκησης αποσκοπούν στο να περιορισθεί η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σχολαστικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η Γερμανία έχει συγκλονιστεί τα τελευταία χρόνια από διάφορες υποθέσεις κατασκοπείας που αποδίδονται στη Ρωσία.

Η γερμανική δικαιοσύνη στα τέλη Οκτωβρίου επέβαλε σε πρώην υπάλληλο εταιρείας ασφάλειας υπολογιστών ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή για τη διαβίβαση δεδομένων στη Ρωσία που αφορούσαν το γερμανικό κοινοβούλιο.

Τον Απρίλιο, επέβαλε επίσης σε έναν Ρώσο επιστήμονα ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή για κατασκοπεία που διενεργούσε σχετικά με το ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα Ariane για λογαριασμό της Μόσχας.

Οι κατηγορίες για κυβερνοκατασκοπεία κατά της Μόσχας είχαν επίσης αποδυναμώσει τις ρωσογερμανικές σχέσεις, ακόμη και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η εξάρτηση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης από τις ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου έχει αποδειχθεί αδύναμο σημείο για τη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

