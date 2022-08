Πολιτική

Μηταράκης: Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση των 38 στον Έβρο

Η υπόθεση των 38 μεταναστών που βρέθηκαν στον Έβρο διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης θα συναντήσει αύριο στις 12:00 τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου: «Σε συνέχεια της ενημέρωσης της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής την Τρίτη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης θα συναντήσει αύριο Πέμπτη 01/09, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο προκειμένου να καταθέσει τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί αναφορικά με την υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο, από την ανάλυση των οποίων προκύπτουν σημαντικές ανακολουθίες».

