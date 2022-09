Οικονομία

Μπακογιάννης: Ούτε αύξηση στα δημοτικά τέλη ούτε σβηστά φώτα (βίντεο)

Πως είπε ότι θα αντιμετωπιστεί η οικονομική επιβάρυνση από την ενεργειακή κρίση. Τι αλλάζει στον φωτισμό της Αθήνας. Τι είπε για το Μετρό στα Εξάρχεια και τις αντιδράσεις.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων για την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της και στα ταμεία του Δήμου, αλλά και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τον σταθμό του Μετρό στα Εξάρχεια.

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της οικονομικής επιβάρυνσης στα ταμεία του Δήμου Αθηναίων από την έκρηξη των τιμών στην Ενέργεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων είπε πως «δεν υπάρχει περίπτωση να αυξήσει τα τέλη ο Δήμος Αθηναίων», λέγοντας πως δεν μπορούν να φορτωθούν περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω της κρίσης.

Παράλληλα, απέκλεισε να μείνουν σβηστές οι λάμπες του δημόσιου φωτισμού στην Αθήνα, λέγοντας χαρακτηριστικά «Λένε να σβήσουμε τα φώτα. Μα, μπορεί να σβήσουμε τα φώτα; Έχουμε πει πως αυτό σχετίζεται και με την ασφάλεια», συμπληρώνοντας «άρα, η πρόκληση είναι η ορθή διαχείριση στα οικονομικά του Δήμου και η ποιοτική παροχή υπηρεσιών του Δήμου».

Προσέθεσε πως σε αυτήν την κατεύθυνση «ξεκινά τις επόμενες ημέρες το μεγαλύτερο έργο του Δήμου μετά την διπλή ανάπλαση» και αφορά την τοποθέτηση λαμπτήρων led στα 42.000 ηλεκτροφωτιστικά του Δήμου Αθηναίων. Ανέφερε πως αυτό θα έχει τριπλό όφελος, λέγοντας ότι θα επιφέρει μείωση στους λογαριασμούς των δημοτικών τελών τα οποία είναι ανταποδοτικά, θα υπάρχει καλύτερος φωτισμός καθώς θα είναι καλύτερη η ποιότητα φωτός και θα υπάρχει η ευχέρεια αυτοματισμών, καθώς «θα βλέπουμε αμέσως ποιο φωτιστικό έχει πρόβλημα και θα γίνεται άμεσα η όποια επιδιόρθωση απαιτείται, χωρίς να περιμένουμε να μας καλέσει κάποιος πολίτης για να αναφέρει το πρόβλημα».

Ερωτηθείς για τον σταθμό του Μετρό στα Εξάρχεια και τις αντιδράσεις στην περιοχή, ο Κώστας Μπακογιάννης ανέφερε πως «Η γραμμή 4 του Μετρό, είναι ένα έργο που έχει καθυστερήσει 10-15 χρόνια. Θα μετακινεί 350.000 ανθρώπους κάθε μέρα, και θα αφαιρέσει από την πόλη 55.000 οχήματα. Είναι αυτονόητο ότι το έργο αυτό έχει τρομερή σημασία για την πόλη. Υπάρχουν κάποιοι στην πλατεία Εξαρχείων συγκεκριμένα, οι οποίοι δεν είναι καν Εξαρχειώτες που αντιδρούν… Η πραγματικότητα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αντιδράσεων δεν έχει να κάνει με τους κατοίκους, έχει να κάνει με άλλους ή άλλες -δικαίωμά τους είναι, σε μία δημοκρατία ζούμε- έχουν βρει την ευκαιρία να δώσουν μία, σε εισαγωγικά «μεγάλη ιδεολογική, μάχη». Όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι το Μετρό μάς χωράει όλους και μάς ενώνει όλους. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, άλλα πεδία πολιτικής για να αντιπαρατεθούμε, δε χρειάζεται να το κάνουμε για το Μετρό. Όπως δε χρειάζεται να το κάνουμε και για τον Λόφο του Στρέφη».

Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας, ο Δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε ότι «Η Αθήνα είναι 129 γειτονιές. Εμείς δουλεύουμε από κάτω προς τα πάνω. Ξεκινάμε με 12 παιδικές χαρές και ένα μεγάλο έργο για να αποκαταστήσουμε όλα τα γηπεδάκια της πόλης. Έχουμε ασφαλτοστρώσεις… έχουμε ήδη ασφαλτοστρώσει 700 δρόμους και συνεχίζουμε. Κάνουμε παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια σε τέσσερα μέτωπα στην πόλη. Η Αθήνα είχε μείνει πάρα πολύ πίσω κι εμείς τώρα αγωνιζόμαστε. Τρέχουμε να ξαναφέρουμε την πόλη και την ποιότητα ζωής της πόλης εκεί που αξίζει, εκεί που το έχουμε ανάγκη».

