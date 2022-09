Οικονομία

Κίνητρα για επιστροφή στην θέρμανση με πετρέλαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση ετοιμάζει κίνητρα για περιορισμό της χρήσης κλιματιστικού και ηλεκτρικής σόμπας ή καλοριφέρ από τα νοικοκυρία. "Πονοκέφαλος" τα 700.000 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.

"Κλείστε τα κλιματιστικά, ανάψτε και πάλι τους λέβητες". Το μήνυμα αυτό ετοιμάζεται να εκπέμψει η κυβέρνηση σε περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά τα οποία χρησιμοποίησαν πέρυσι τα κλιματιστικά για να ζεσταθούν, λαμβάνοντας στη συνέχεια λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που... δεν είχαν ξαναδεί στη ζωή τους.

Η υποκατάσταση της χρήσης κλιματιστικών από λέβητες πετρελαίου θα συνοδεύεται από κίνητρα μέσω των οποίων το πετρέλαιο θα είναι αισθητά φθηνότερο σε σχέση με την τιμή αγοράς.

Με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο φαίνεται πως θα είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με το φυσικό αέριο τον ερχόμενο χειμώνα αλλά και πάλι οι εκτιμήσεις για το ύψος της λιανικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, τρομάζουν τα νοικοκυριά. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων εκτιμούν πως με τα δεδομένα της αγοράς των τελευταίων ημερών το πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνει πρεμιέρα στα μέσα Οκτωβρίου με τιμή κοντά στα 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Τόσο είχε φτάσει πέρυσι στα μέσα της σεζόν βάζοντας φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το οικονομικό επιτελείο αναφέρουν πληροφορίες αναζητά τρόπους ώστε για τη συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών, η χρήση πετρελαίου να κοστίζει τελικά αισθητά φθηνότερα. Οι αποφάσεις βρίσκονται κοντά, αναφέρουν πηγές και οι ανακοινώσεις αναμένεται να περιληφθούν στο πακέτο εξαγγελιών της ΔΕΘ στο επίκεντρο του οποίου θα βρίσκεται η ενεργειακή κρίση και οι παρενέργειές της.

Αντίθετα, μεγάλες δυσκολίες συγκεντρώνει το εγχείρημα της διαχείρισης του κόστους θέρμανσης 700.000 νοικοκυριών με φυσικό αέριο. Το περυσινό σχήμα των επιδοτήσεων (20 ευρώ από το κράτος και 20 από τη ΔΕΠΑ) φέτος κρίνεται ανεπαρκέστατο για την κάλυψη του προβλήματος όταν οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 250 και 300 ευρώ, αν δεν τις ξεπερνούν. Και σε αυτό το μέτωπο αναζητείται ένα σχήμα κινήτρων αντικατάστασης της χρήσης φυσικού αερίου (δύσκολο) και επιδοτήσεων που θα οδηγεί σε ανεκτές επιβαρύνσεις τα συγκεκριμένα νοικοκυριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονομικό επιτελείο καταστρώνει δύο σενάρια διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεών της στην ελληνική οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ένα με τιμές «νορμάλ» για το φυσικό αέριο και ένα με ακραίες, με την ελπίδα ότι η Ευρώπη, έστω και με δραματική καθυστέρηση θα λάβει δραστικές αποφάσεις ελέγχου των τιμών.

Συνολικά πάντως, αν το στοίχημα των προηγουμένων μηνών ήταν να έρθουν σε ανεκτά επίπεδα οι λογαριασμοί του ρεύματος, το στοίχημα των επομένων μηνών είναι να μην ξεπαγιάσουν τα νοικοκυριά. Σε αυτό το στοίχημα, καταλύτης θα είναι η σημαντική αύξηση της επιδότησης θέρμανσης, κίνητρα υποκατάστασης φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και εξοικονόμησης ενέργειας.

Πηγή: Euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εύοσμος: Φωτιά σε χωματερή

Σεισμός στην Σάμο - Λέκκας: καμία σχέση με την φονική δόνηση του 2020 (βίντεο)

Παρακολουθήσεις: Αυλαία για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας