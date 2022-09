Κοινωνία

Αττική: καλλιεργούσαν... δάσος με 2101 δενδρύλλια κάνναβης (εικόνες)

Όπλα με σφαίρες στην θαλάμη και δράστιδα με παρελθόν, μεταξύ των συλληφθέντων.

Στην εξάρθρωση κυκλώματος που καλλιεργούσε και εμπορεύονταν κάνναβη προχώρησαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του νομού Αττικής.

Συνολικά συνελήφθησαν 5 άντρες και μία γυναίκα για την οποία εκκρεμεί και απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και 6 μηνών, για πλαστογραφία.

Σε βάρος τους αλλά και σε βάρος 45χρονου συνεργού τους τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, παράβασης του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και παράβασης του νόμου περί όπλων.

Αναλυτικότερα,και σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης (έγινε την περασμένη Τρίτη), πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε υπαίθριους χώρους και συγκεκριμένα σε δασική περιοχή του νομού Αττικής όπου βρέθηκαν να καλλιεργούνται περισσότερα από 2000 δενδρύλλια κάνναβης.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 2.101 δενδρύλλια κάνναβης, ένα υποπολυβόλο όπλο με γεμιστήρα, έτοιμο για χρήση, 2 πιστόλια, ένα εκ των οποίων με φυσίγγιο στη θαλάμη, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, σιγαστήρας πιστολιού, ζευγάρι χειροπέδες, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, φορητό σύστημα ενδοεπικοινωνίας και δύο ασύρματοι πομποδέκτες, κάμερα νυχτερινής λήψης, συσκευή παρεμβολής σήματος και κλειδιά τα οποία αντιστοιχούν σε όχημα που χρησιμοποιούσαν και για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τον Φεβρουάριο του 2022». Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.





