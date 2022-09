Αθλητικά

Eurobasket: Η Βοσνία νίκησε την Ουγγαρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νίκη για τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη στην Κολωνία, στο 2ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ.

Οι Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Ουγγαρία άνοιξαν... τον χορό στον 2ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022, με την πρώτη να επικρατεί με 95-85, για την 1η αγωνιστική, στην Κολωνία.

Ο φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης, Ντζάναν Μούσα σημείωσε 19 πόντους και μοίρασε 6 ασίτ, ενώ 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ είχε συγκομιδή ο σέντερ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Γιουσούφ Νούρκιτς, από πλευράς Βοσνίας.

Ο Αζίζ Μπεκίρ είδε δύο ακόμη παίκτες του να είναι διψήφιοι, καθώς 18 πόντους και 5ασ. είχε συγκομιδή ο Τζον Ρόμπερσον, ενώ 16π., με 9ρ. και 4ασ. ήταν η συνεισφορά του Μιράλεμ Χαλίμοβιτς. Από πλευράς Ουγγαρίας, ο Σζίλαρντ Μπένκε σημείωσε 20 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ, ο Άνταμ Χανγκα διακρίθηκε με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Η Βοσνία έθεσε στην 3η περίοδο τις βάσεις για νίκη στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της στο Ευρωμπάσκετ, όταν από το -1 (45-46) στο ημίχρονο, με πολυφωνία στην επίθεση (Μούσα, Νούρκιτς) και τρίποντα από Βράμπατς και Ρόμπερσον κατάφερε να προηγηθεί με +11 (70-59) περίπου 1 λεπτό πριν την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου (73-63). Η Ουγγαρία έκανε προσπάθεια για ανατροπή, μείωσε σε 84-78, αλλά δεν την ολοκλήρωσε, αφού η Βοσνία έδειξε ανώτερη στο παρκέ στον εναπομείναντα χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της μεταξύ τους «μάχης».

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 45-46, 73-63, 95-85.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία Θάλειας: σπαραγμός για το “τελευταίο αντίο” στην 19χρονη δόκιμο (εικόνες)

Ευλογιά των πιθήκων: 4 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι