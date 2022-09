Κοινωνία

Τροχαίο: Οδύνη στην κηδεία της Ειρήνης που σκοτώθηκε πριν το γάμο της

Θρήνος και οδύνη για την νεαρή γυναίκα που σκοτώθηκε λίγο πριν παντρευτεί. Σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι οι άνθρωποί της.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στη Θεσσαλονίκη, η κηδεία της 27χρονης νηπιαγωγού, η οποία έχασε τη ζωή της, όταν παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, τρεις μέρες πριν παντρευτεί με τον σύντροφο της….

Ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής, μέχρι την επόμενη που θα ερχόταν 48 ώρες μετά. Γιόρταζε με τις φίλες της ένα τελευταίο βράδυ ελευθερίας – τρεις μέρες πριν από το γάμο της. Ένας νεαρός οδηγός μηχανής όμως της έκοψε το νήμα της ζωής τόσο άδικα. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην 27χρονη στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Κρίμα. Εννοείται συγκλονισμένοι, συντετριμμένοι. Να είμαστε έτοιμοι για γάμο και να πηγαίνουμε για κηδεία;», δήλωσε οικογενειακή φίλη.

Τη νεαρή κοπέλα, παρέσυρε με την μηχανή του ένας 20χρονος. Την εγκατέλειψε στο σημείο. Επέστρεψε, ωστόσο μισή ώρα μετά και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Περίπου στις 11:00 το βράδυ η 27χρονη βρισκόταν στην οδό Αλέξανδρου Παπαναστασίου στον αριθμό 4. Όταν επιχείρησε να περάσει το δρόμο, ο 20χρονος την περέσυρε με τη μηχανή του.

Η άτυχη κοπέλα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ήταν σε καταστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπεβλήθη και σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Ο εργοδότης της νεαρής γυναίκας δήλωσε πως, «ήμασταν 7 μήνες συνεχόμενους μαζί, το καλύτερο κορίτσι, δούλευε συνέχεια, κρατούσε τις ώρες της για το γάμο και έγινε αυτό που έγινε. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες όπως όλες οι γυναίκες γυάλιζε. Έλαμπε. Τρεις φορές παραπάνω χαμόγελο από τις άλλες φορές».

Κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής χαρακτηρίζουν καρμανιόλα το συγκεκριμένο σημείο.

«Έχουμε παρασύρσεις πεζών τα σημάδια της διάβασης είναι αχνά, δεν υπάρχει φανάρι εδώ και μπαινωβγαίνει κόσμος στο νοσοκομείο. Έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια 5-6 δυστυχήματα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα», είπε καταστηματάρχης της περιοχής.

Ο 20χρονος οποίος συνελήφθη για την θανατηφόρο παράσυρση, όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς δεν διέθετε και άδεια οδήγησης.

