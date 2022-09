Κόσμος

Ουκρανία - Ζαπορίζια: Στον πυρηνικό σταθμό οι επιθεωρητές της ΙΑΕΑ

Η κατάσταση στη Ζαπορίζια ανησυχεί τους ειδικούς, ενώ εκτός λειτουργίας έχει τεθεί ο ένας αντιδραστήρας.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι αναχώρησε από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε η κρατική ουκρανική εταιρεία Energoatom μέσω του Telegram.

Σύμφωνα με την ουκρανική εταιρεία που διαχειρίζεται τους πυρηνικούς σταθμούς της χώρας, 5 αντιπρόσωποι του IAEA θα παραμείνουν στην περιοχή του εργοστασίου, πιθανότατα μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου.

Λίγο νωρίτερα ωστόσο, το ρωσικό πρακτορείο Interfax μετέδωσε ότι 8-12 επιθεωρητές του ΙΑΕΑ παραμένουν στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού μετά την αποχώρηση του Γκρόσι. Το πρακτορείο επικαλείται ως πηγή του τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της γειτονικής, υπό ρωσική κατοχή πόλης Ενερχοντάρ, τον Αλεξάντερ Βόλγκα.

Σύμφωνα με αυτόν, τα μέλη του ΙΑΕΑ θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο που διαθέτει ο πυρηνικός σταθμός στην Ενερχοντάρ.

