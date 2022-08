Τεχνολογία - Επιστήμη

Ζελένσκι για Ζαπορίζια: “από τύχη” δεν έγινε πυρηνικό ατύχημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κόσμος γλίτωσε για λίγο ένα πυρηνικό ατύχημα στη Ζαπορίζια, κατήγγειλε ο Ουκρανός Πρόεδρος, κατηγορώντας τους Ρώσους. Τι απαντά η Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο κόσμος γλίτωσε παρά λίγο ένα πυρηνικό ατύχημα, όταν ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια αποσυνδέθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης για ώρες λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών στην περιοχή, κάτι που η Μόσχα διαψεύδει.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι ο ρωσικός βομβαρδισμός χθες Πέμπτη προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή του θερμοηλεκτρικού σταθμού της Ζαπορίζια, η οποία με τη σειρά της οδήγησε στην αποσύνδεση του πυρηνικού σταθμού, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Γεννήτριες ντίζελ διασφάλισαν ότι ο πυρηνικός σταθμός συνέχισε να λαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια, ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης και ασφάλειας του, εξήγησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα εξήρε τους Ουκρανούς τεχνικούς που φροντίζουν για τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια υπό την παρακολούθηση του ρωσικού στρατού.

«Αν το προσωπικό του σταθμού μας δεν είχε αντιδράσει μετά το μπλακ άουτ, τότε θα είχαμε ήδη αναγκαστεί να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις ενός πυρηνικού ατυχήματος», κατήγγειλε ο Ζελένσκι στο καθημερινό του βραδινό διάγγελμα.

«Η Ρωσία έφερε την Ουκρανία και όλους τους Ευρωπαίους σε μια κατάσταση ένα βήμα πριν την πυρηνική καταστροφή», υπογράμμισε.

Ο Βλαντιμίρ Ρογκόφ, ο διορισμένος από τη Ρωσία αξιωματούχος στην πόλη Ενερχοντάρ που ελέγχεται από τον ρωσικό στρατό, κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις για μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε δάσος κοντά στον πυρηνικό σταθμό. Πρόσθεσε ότι χθες διακόπηκε για πολλές ώρες η ηλεκτροδότηση στις πόλεις της περιοχής.

«Αυτό προκλήθηκε από την αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια, ως αποτέλεσμα των προκλήσεων των μαχητών του Ζελένσκι», κατήγγειλε ο Ρογκόφ στο Telegram, προσθέτοντας πως «η ίδια η αποσύνδεση προκλήθηκε από μια πυρκαγιά και ένα βραχυκύκλωμα στα καλώδια»..

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας Energoatom ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο πυρηνικός σταθμός αποσυνδέεται πλήρως από το δίκτυο.

Ο ΟΗΕ προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και έχει ζητήσει την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής.

Όπως δήλωσε χθες Πέμπτη ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Χέρμαν Γκαλουσένκο, οι εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ενδέχεται να επισκεφθούν τον πυρηνικό σταθμό εντός των επόμενων ημερών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζόκερ: Που παίχτηκε το “χρυσό” δελτίο που κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ

Βασιλακόπουλος: Η “γρίπη της ντομάτας”, ο κορονόϊός και τα μέτρα στα σχολεία

Ενδοοικογενειακή βία: “Θα πάθεις ότι και οι άλλες που τις “καθάρισαν” οι άντρες τους”