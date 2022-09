Κοινωνία

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher

Οι αιτήσεις που ικανοποιήθηκαν κι εκείνες που αποκλείστηκαν. Η επιπλέον ενίσχυση.

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω χορήγησης vouchers, της περιόδου 2022 - 2023.

Μετά τον έλεγχο των ενστάσεων ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 185.956 και αφορούσαν 253.445 παιδιά. Ο αριθμός των vouchers που θα χορηγηθούν σε αυτή τη φάση είναι 169.256. Το σύνολο των 84.189 παιδιών που μένουν προς το παρόν εκτός δομών αφορά στα ΚΔΑΠ, καθώς από τα 133.705 παιδιά θα ικανοποιηθούν τα 49.516.

Πάντως με ειδική χρηματοδότηση 5 εκατ. ευρώ που αναμένεται να δοθεί από το υπουργείο Εσωτερικών ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών, που πρόκειται να εγγραφούν στα Δημοτικά ΚΔΑΠ θα αυξηθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, θα υπάρξει επιπλέον ενίσχυση και από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης από το ΠΔΕ, ώστε να χορηγηθούν επιπλέον πάνω από 10.000 vouchers για τις συγκεκριμένες δομές.

Αντίθετα, ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους οι αιτήσεις με πλήρη φάκελο που αφορούσαν βρέφη (53.699), προνήπια (56.907), καθώς και των παιδιών σχολικής ηλικίας - εφήβων - ατόμων, με αναπηρία (9.134) .

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2022-2023 ανέρχεται σε 331 εκατ. ευρώ, αυξημένο πλέον των 20 εκατομμυρίων σε σχέση με την περσινή περίοδο 2021-2022 και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) και από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επίσης με πρόταση του παραπάνω Υπουργείου, αυξήθηκε κατά 10% το ποσό που αντιστοιχεί στα Voucher των βρεφικών και παιδικών σταθμών καθώς και των Δομών Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

